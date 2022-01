»Wir müssen uns mit den Konzernen anlegen«

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Windenergieanlagen im Abendrot (Sieversdorf/Brandenburg, 24.11.2020)

Den Anteil erneuerbarer Energieträger an der Stromerzeugung ausbauen, schneller planen, Verbraucher entlasten: So warb Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck vergangene Woche für »den Klimaschutz als Chance für eine innovative Wirtschaft«. Wieso sind Sie mit den Plänen des Grünen-Politikers nicht zufrieden?

Habecks Projekt muss man als nachholende Modernisierung beschreiben, nach dem Motto: »Unser Kapitalismus soll grüner werden.« Die Ampelregierung will den Klimaschutz grundsätzlich vorantreiben, aber innerhalb der bestehenden Verhältnisse. Dagegen will sie nicht dazu beitragen, dass die soziale Spaltung der Gesellschaft zurückgedrängt wird.

Ist Klimaschutz unter kapitalistischen Bedingungen machbar, ohne dass es zu sozialen Verwerfungen kommt?

Wir müssen jetzt Alternativen zum System des Kapitalismus entwickeln, weil der uns aktuell beschäftigende Klimawandel historisch betrachtet auf der gnadenlosen Ausbeutung von Mensch und Tier basiert. Deutschland steht auf der Liste der Klimaverpester an siebter Stelle weltweit. Hiesige Konzerne verdienten in den vergangenen Jahren an der Erderwärmung und tun es heute noch. An ihren Profiten sind sowohl die Menschen des globalen Südens als auch insgesamt die ärmeren Menschen aller Staaten weltweit nicht beteiligt, doch leiden sie unter den Folgen.

Auf eine Verbesserung unter der Ampelregierung mit Vizekanzler Habeck scheinen Sie nicht zu setzen?

Allerdings. Verbraucherinnen und Verbraucher in der BRD werden weiter belastet, während Konzerne entlastet werden. Steigende Energiepreise werden auf Mieterinnen und Mieter umgelegt. Der CO2-Preis führt zum anhaltenden Anstieg bereits überteuerter Mieten – während Unternehmen, die wesentlich mehr Emissionen verursachen, Vergünstigungen bekommen. Das Grundprinzip lautet nach wie vor: Konzerne verursachen die Umweltzerstörung und können sich günstig davon freikaufen, die Kosten werden auf die Allgemeinheit umgelegt. Damit es die Schwächsten und Ärmsten der Gesellschaft nicht noch härter erwischt, brauchen wir noch in diesem Winter Entlastung: Sie müssen ein sogenanntes Energiegeld erhalten, auch ein Verbot von Stromsperren muss her.

An Habecks Plänen monierte Julia Klöckner von der CDU, dem Wirtschaftsminister seien Unternehmertum, Eigenverantwortung und Wettbewerb eher lästig.

Klöckner ist eine Vertreterin des Status quo, der auf längere Sicht in den Abgrund führt. Und es stimmt nicht. Wenn die deutsche Wirtschaft konkurrenzfähig sein soll, muss die Ampelregierung den Anstoß zur Veränderung geben. Das ist auch den Konzernen bewusst. Siemens und andere Unternehmen applaudierten den Grünen im Wahlkampf. Damit der Klimaschutz in der Bevölkerung Akzeptanz findet, muss er sozial gerecht gestaltet werden – sonst wird sich Widerstand dagegen bilden. In Frankreich war das am Beispiel des Gelbwesten-Aufstands zu sehen.

Bei den gesteckten Klimazielen blieben einige Bereiche wie der Verkehrssektor hinter den angedachten Einsparungen zurück, kritisiert der Umweltverband BUND.

Fatalerweise ist das Verkehrsministerium nun in der Hand der FDP. Im vergangenen Jahrzehnt gab es in dem Bereich kaum Veränderungen. Technischer Fortschritt führte nicht dazu, dass Autos kleiner und sparsamer, sondern im Gegenteil größer und PS-stärker wurden. Wichtig wäre, dass sich die Politik gegen die Macht der Autokonzerne stemmt. Es darf jetzt nicht nur um die Umstellung auf E-Motoren gehen. Eine grundlegende Verkehrswende muss her. Der öffentliche Nah- und Fernverkehr muss ausgebaut und kostengünstiger werden, vor allem muss er aber in die öffentliche Hand zurück.

Zuletzt wurde bei Ihrer Partei wieder verstärkt die Frage diskutiert, ob man sich nicht mehr auf ihr Kernthema soziale Gerechtigkeit konzentrieren solle, anstatt zu versuchen, »grüner als die Grünen« zu sein. Wie sehen Sie das?

Linke brauchen Antworten auf die Krise. Der Klimawandel wird nicht von selbst verschwinden. Wir müssen uns jetzt mit den Großkonzernen anlegen, um die globale Ausbeutung im Kapitalismus zu stoppen und Perspektiven zu dessen Überwindung aufzeigen. Dazu brauchen wir weltweit solidarische Strukturen.