225 Menschen bei Protesten getötet

Pavel Mikheyev/REUTERS Das geringere Übel: Kaputte Fensterscheiben statt toter Menschen – Almaty am vergangenen Mittwoch

Nach den tagelangen Protesten in Kasachstan haben die Behörden ihre Angaben zur Zahl der Toten und Verletzten deutlich erhöht. Insgesamt seien 225 Menschen getötet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Sonnabend in der Hauptstadt Nur-Sultan mit. Davon seien 206 Zivilisten und 19 Einsatzkräfte gewesen. Am 9. Januar war zunächst von rund 160 Toten die Rede gewesen. Die Zahl der Verletzten wurde nun mit knapp 4.600 angegeben – mehr als doppelt so viele wie noch am Sonntag vor einer Woche, berichtete dpa. Zuvor hatte Präsident Kassym-Schomart Tokajew die Behörden angewiesen, die genauen Zahlen der Toten und Verletzten zu ermitteln.

Die Lage in dem öl- und gasreichen Land hat sich in den vergangenen Tagen durch einen Militäreinsatz der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) stabilisiert. Die Truppen aus Russland, Belarus, Armenien sowie Tadschikistan und Kirgistan werden seit Donnerstag in ihre Länder zurückverlegt. Am Sonntag trafen weitere Flugzeuge auf russischen Luftwaffenstützpunkten ein. Die Operation soll bis kommenden Mittwoch abgeschlossen werden. Anfang des Monats kam es in Kasachstan zu Protesten gegen eine Verdopplung der Preise für Gas, das als Kraftstoff für Autos genutzt wird. Staatschef Tokajew erteilte nach gewaltsamen Ausschreitungen einen Schießbefehl auf die Demonstranten. Mehr als 20.000 Menschen sollen an den Protesten beteiligt gewesen sein, es gab mehr als 10.000 Festnahmen.

Derweil teilte der kasachische Staatsfonds in einer Mitteilung am Sonnabend mit, dass der Schwiegersohn des Expräsidenten Nursultan Nasarbajew, Dimasch Dossanow, den Vorsitz des Öltransportunternehmens Kastransoil abgegeben habe. Auch Kakirat Tscharipbajew, ebenfalls ein Schwiegersohn Nasarbajews, habe seinen Vorsitz im Gasunternehmen Kasakgas, abgetreten. Zu den Hintergründen machte der Fonds keine näheren Angaben, berichtete AFP.