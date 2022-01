»Gläubig bin ich nicht geworden«

Stefanie Päffgen Die Malerin Uta Päffgen

Frau Päffgen, wie sind Sie bisher durch die Coronazeit gesegelt?

Ich habe mich vorzugsweise öfters aufs Fahrrad geschwungen, die leeren Straßen und den Fahrtwind genossen.

Hat Sie die Pandemie inspiriert oder runtergezogen?

Wenn der menschliche Atem weltweit zur Gefahrenquelle wird, macht das natürlich was mit mir. Ganz klar, das Grundgefühl ist beschwerter. Das hat mich in meiner künstlerischen Arbeit dazu angeregt, eine losgelöstere Haltung einzunehmen. Malen ohne Widerstand war das Ziel, deshalb habe ich versucht, den Prozess so lange wie möglich offenzulassen und das Geschehen auf der Leinwand nicht zu bewerten. Die Ergebnisse waren anders, ich fand es spannend, darauf zu reagieren und sie in eine bestimmte Richtung hin zu konkretisieren.

Woran arbeiten Sie derzeit?

Ich male an den Bildern weiter, die in den letzten Monaten entstanden und noch nicht fertig sind. Meine Malerei ist abstrakt-ungegenständlich, ich beschäftige mich gerne mit formalen Themen. Mich interessiert die Sprache des Malerischen an sich. Dabei spielt die sinnliche Wirkung der Farbe als relativste Variable eine zentrale Rolle.

Was verbinden Sie mit dem Begriff Heimat?

Ich würde sagen, in Berlin bin ich zu Hause. Köln ist meine Heimat, eine Stadt mit ausgeprägtem Lokalpatriotismus, für den ich mich immer auch ein bisschen fremdschäme. Für mich steht der Begriff Heimat für Herkunft, es ist ein altvertrautes Gefühl, das aufkommt, wenn ich etwas sehe, rieche, schmecke oder höre, das mich an Orte und Momente insbesondere aus meiner Kindheit erinnert. Ich war auf einer katholischen Grundschule in Köln, da gab es einen wöchentlichen Schulgottesdienst in der Krypta von St. Gereon, eine der großen romanischen Kirchen der Stadt. Nichts war lästiger und langweiliger als diese Kirchgänge, aber ich liebte den Raum mit seinen Fresken, dem Steingeruch und der Orgelmusik. Gläubig bin ich dadurch nicht geworden, aber ich habe dort eine prägende ästhetische Erfahrung gemacht.

Fühlen Sie sich als Malerin bestimmten Zwängen des Kunstmarktes unterworfen?

Meine Verbindung zum Kunstmarkt ist die Galerie, mit der ich seit 2008 bis jetzt zusammengearbeitet habe. Mein Galerist wird aus Altersgründen seine Tätigkeit demnächst beenden. Ohne Galerievertretung habe ich dann keine Teilhabe mehr am Markt. Der Kunstmarkt ist als kommerzieller Teil des gesamten Kunstbetriebes für die wenigen Künstlerinnen und Künstler, die daran partizipieren, unter günstigen Umständen die einträglichste Einnahmequelle. Das war für mich einige Jahre der Fall. Allerdings ist allein der kommerzielle Erfolg keine Garantie für eine nachhaltige Künstlerinnenkarriere.

Sie haben in Berlin Kunst studiert. Sind Sie eine Befürworterin des akademischen Prinzips der Kunstförderung?

Ja, unbedingt, ich wüsste keine bessere Alternative. Freie Kunst ist ein sehr weites Feld ästhetischer Praktiken, Ausdrucksweisen und Diskurse. Für die freischaffende Künstlerin gibt es kein festgelegtes, klar definiertes Berufsprofil, das muss jede Künstlerin, jeder Künstler gemäß den eigenen persönlichen und künstlerischen Stärken und Interessen selbst bestimmen und ausgestalten. Hierfür ist das Kunststudium als Basis, Freiraum und Horizonterweiterung total wichtig. Neben dem Kennenlernen unterschiedlichster künstlerischer Ansätze sind Austausch und Kooperationen unter den Kolleginnen und Kollegen für die künstlerische Entwicklung essentiell.

Fühlten Sie sich als Frau gegenüber Malern in Studium und Karriere benachteiligt?

Der weibliche Anteil der Studierenden in der Malerei war überproportional hoch, besonders in der Klasse von Katharina Grosse. Sie war zu meiner Zeit die erste und einzige Professorin für Malerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Für viele meiner Kolleginnen, mich eingeschlossen, war es ein wichtiger Impuls, bei einer Frau zu studieren. Feministische Themen waren allerdings eher marginal. Benachteiligt habe ich mich nicht gefühlt, obwohl ich im Hauptstudium mit Kind am Start war. Dass ich mich disziplinierter organisieren musste, fand ich selbstverständlich. Erst nach dem Studium habe ich gemerkt, dass das mit der Chancengleichheit eine Illusion ist, wenn ich mich als Künstlerin professionalisieren möchte und gleichzeitig Kinder habe. In der ersten Zeit nach dem Studium war ich an einigen Gemeinschaftsprojekten beteiligt, die mich organisationstechnisch so beansprucht haben, dass ich kaum Energie hatte, mich auf meine Malerei zu konzentrieren. Ich habe dann entschieden, mich mehr auf meine Arbeit im Atelier zu fokussieren. Das Frustrierende ist, dass solche Erfahrungen den allgemeinen Meinungskanon innerhalb des Kunstmarktes bestätigen, dass Mutterschaft die Professionalität behindert, wo doch die Kunst alles fordert. In meiner Situation war es dann ein Riesenschritt und -glück für mich, eine Galerie gefunden zu haben, die mich vertritt.