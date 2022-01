Rechnung ohne Wirt

Jörg Carstensen/dpa Pandemie und Krise reichen ihm nicht: BDI-Chef Siegfried Russwurm will noch einen draufsetzen

Schuld sind, wenn's schiefgeht, wie im wirklichen Leben auch beim Kapital immer die andern: Pandemie, Lieferketten, Gewerkschaften, Steuern, die Umstände überhaupt und vor allem das politische Personal, das nicht spurt. Am Donnerstag zählte das wie alljährlich im Januar der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, wieder einmal auf und verteilte schlechte Kopfnoten – außer an sich selbst. Er und sein Verein hatten vor einem Jahr 3,5 Prozent Wirtschaftswachstum für 2021 vorhergesagt. Dem »Post-Corona-Boom« ging aber die Luft aus, bevor er eingesetzt hatte. Nun schrumpft die deutsche Industrieproduktion, es riecht nach Rezession. Seit Sommer 2019, als von Corona noch keine Rede war, ging es immer wieder abwärts und manchmal holprig aufwärts. Im vergangenen Jahr am Ende mit 2,5 Prozent Wachstum.

Wie's Gescherr, so auch der Herr. Russwurm erging sich im Wahn, hinter allem stecke ein Virus: »Die Coronakrise darf sich nicht zu einer chronischen Wirtschafts- und Gesellschaftskrise auswachsen.« Für letztere sorgt der Kapitalismus verlässlich seit längerem. Aber es ist kein Zufall, dass auf Protest-»Spaziergängen« gegen was auch immer und in der »Great Reset«-Mythologie derselbe Aberglaube vorherrscht wie beim BDI. Frei nach Ludwig Erhards »Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie« ist Russwurm für Propaganda und Hirngespinste wie das vom krisenfreien und »Wohlstand für alle« schaffenden Kapitalismus zuständig. Kommt's anders, können nur Schurken dahinterstecken, nicht die Eigentumsverhältnisse.

Also klagt der BDI-Chef zwar: »Der Aufschwung kommt nicht richtig in Gang.« Aber seine erste Pflicht ist die Verbreitung von Zuversicht. Daher lautet die Devise: Im Grunde ist alles in Ordnung, wären da nicht die Details: »Trotz voller Auftragsbücher werden fehlende Mikrochips, Bauteile und Rohstoffe die Produktion noch längere Zeit beeinträchtigen.« Unterm Strich gibt Russwurms Glaskugel so 3,5 Prozent Wirtschaftswachstum für 2022 her.

Nur ein paar nebensächliche Bedingungen müssen erfüllt werden: Scholz und Co. haben gefälligst für niedrigere Energiekosten, schnellere Digitalisierung, bessere Infrastruktur und niedrige Steuern zu sorgen. Da hat sich seit 100 Jahren, seit 50 oder dem vergangenen Jahr wenig geändert. Jetzt muss zusätzlich die Impfpflicht her, damit Lohnempfänger sich vor Fabrik oder Büro drückt usw.

Am Tag von Russwurms Weissagung hält das Handelsblatt fest: Die sieben Prozent Preissteigerung in den USA im Dezember haben dafür gesorgt, dass all jene stiller werden, die Inflation zu einem vorübergehenden Phänomen erklärt hatten. Die in den Vereinigten Staaten anstehende »geldpolitische Wende« werde die Schwellenländer treffen und in der EU die Importpreise nach oben treiben. Bei Russwurm kam Inflation nicht vor. BDI-Rechnungen werden stets ohne den Wirt gemacht.