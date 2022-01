Rücktritt gefordert

Henry Nicholls/REUTERS Noch sagt er nicht Lebewohl: Premier Johnson versucht sich im Sattel zu halten (London, 1.12.2021)

Es gibt politisch deutlich schwerwiegendere Dinge, die der Regierung des britischen Premiers Boris Johnson angelastet werden könnten. Derzeit sieht es aber so aus, als würde der Bruch von Coronaregeln dem Chef der konservativen Tory-Partei möglicherweise das Ende seiner Amtszeit bescheren. Nachdem sich Johnson am Mittwoch im Londoner Parlament nach einer langen Zeit der Leugnung zu einer Entschuldigung durchringen konnte, fordert nicht nur der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer, dessen Rücktritt. Der Chef der schottischen Konservativen, Douglas Ross, schloss sich dem am Donnerstag an, wie auch vier weitere Tory-Abgeordnete.

Finanzminister Rishi Sunak, der als möglicher Nachfolger auf dem Posten des Premiers gilt, äußerte sich zurückhaltender. Er erklärte am Mittwoch abend lediglich, Johnson habe sich »zu recht entschuldigt«. Seine vorgebliche Läuterung unterstrich dieser, als er am Donnerstag einen geplanten Besuch in einer Impfklinik absagte – »aufgrund eines positiven Tests bei einem Familienmitglied«. Er werde »die Leitlinien für geimpfte enge Kontaktpersonen befolgen, darunter tägliches Testen und eingeschränkter Kontakt zu anderen«, so ein Regierungssprecher.

Vor allem Johnsons Art der Entschuldigung hat für Entrüstung nicht nur bei der Opposition, sondern auch bei Hinterbliebenenverbänden gesorgt. Hannah Brady, aktiv bei »Covid-19 Bereaved Families for Justice« warf dem Premier vor, die britische Öffentlichkeit für dumm zu verkaufen, wie die sozialistische Tageszeitung Morning Star berichtete. Falls Johnson nicht zurücktrete, hätten seine Parteikollegen die »moralische Verpflichtung«, ihn abzusetzen. Der Premier hatte dem Parlament erklärt, er habe im Mai 2020 während eines strikten Coronalockdowns »implizit geglaubt«, dass es sich bei dem Treffen, an dem er teilgenommen hatte, »um eine Arbeitsveranstaltung handelt«. Johnsons Büroleiter hatte aber per ­E-Mail etwa 100 Mitarbeitende in den Garten vom Regierungssitz Downing Street eingeladen und betont: »Bring your own booze« (Bringt euren eigenen Alkohol mit). Dieser Fall, wie auch mehrere andere mutmaßliche Partys unter Verstoß gegen die Coronaregeln in Regierungskreisen, wird derzeit von der Regierungsbeamtin Sue Gray untersucht, auf der nun ein ziemlicher Druck lasten dürfte.

Schon in den vergangenen Wochen überlagerten die Nachrichten mit »Coronaparty«-Bezug andere politische »Fehltritte«. So auch dieses Mal. Ebenfalls am Mittwoch urteilte der Londoner High Court, dass die Einrichtung einer sogenannten VIP-Spur des Gesundheitsministeriums zu Beginn der Pandemie im Frühling 2020 illegal war. Die britische Regierung habe bei der Vergabe von Aufträgen im Wert von Hunderten Millionen Pfund für Coronaschutzkleidung zwei Unternehmen zu Unrecht bevorzugt. Hintergrund ist, dass das Ministerium »Empfehlungen« von Abgeordneten, Kabinettsmitgliedern und ranghohen Beamten Priorität eingeräumt hatte – »ungesetzlich«, wie nun die Richterin befand. Zumal die hochdotierten Lieferverträge an Freunde, Verwandte und großzügige Spender der Tories vergeben wurden. Geklagt hatten zwei Antikorruptionsorganisationen, die anprangerten, dass jene Lieferanten bevorzugt wurden, die »jemanden kannten und nicht wegen dem, was sie liefern konnten«.

Und auch am Mittwoch erinnerte Stella Moris die britische Regierung an ihre größte Leiche im Keller. Die Verlobte von Julian Assange schrieb auf Twitter, dass es in dem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, in dem der Wikileaks-Gründer seit April 2019 festgehalten wird, erneut einen Coronaausbruch gegeben hat. Der Trakt, in dem sich Assange befinde, sei im vollständigen Lockdown. »Der Kontakt zwischen den Gefangenen ist nicht gestattet«, so Moris, weitere Informationen gebe es bislang nicht.

Damit es im Parlament jedoch zu einer Abstimmung über Johnsons Zukunft kommen kann, müssen 15 Prozent der 360 konservativen Abgeordneten dem Premier ihr Misstrauen aussprechen. Davon ist er offiziell noch weit entfernt, auch wenn neueste Umfragewerte von Yougov vom Donnerstag der Labour-Partei einen Vorsprung von zehn Prozentpunkten bescheinigen – die größte Differenz seit 2013. Sechs von zehn Wahlberechtigten glaubten zudem, Johnson solle zurücktreten.