Deutlicher Preisanstieg bei Agrarprodukten

Wiesbaden. Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte steigen weiter rasant an: Im November vergangenen Jahres lagen sie 20,8 Prozent über denen des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das sei die höchste Preissteigerung im Jahresvergleich seit Juli 2018. Verglichen mit dem Vormonat Oktober 2021 stand bei den Preisen, die Hersteller von ihren Abnehmern verlangen, ein Plus von 4,1 Prozent. Vor allem die Preise für pflanzliche Erzeugnisse stiegen an und waren im November 29,4 Prozent höher als im Vorjahr. (AFP/jW)