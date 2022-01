Aufrüstung der Bundeswehr fortgesetzt

Berlin. Die Bundeswehr hat deutlich mehr Geld für Waffen und Gerät ausgegeben. »Alles in allem stieg der Umfang des Rüstungswesens im Jahr 2021 auf rund 18,3 Milliarden Euro. Das sind 1,5 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr«, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag zur Vorstellung eines Berichts mit. 8,7 Milliarden Euro entfielen demnach auf militärische Beschaffungen durch das zuständige Bundesamt BAAINBw. Die Instandsetzung ihres Geräteparks ließ sich die Bundeswehr 4,5 Milliarden Euro kosten. Zugleich wurde mitgeteilt, dass von den Hauptwaffensystemen in den Einheiten der Bundeswehr 77 Prozent einsatzbereit sind. Zu diesen Systemen zählen etwa Fregatten, Hubschrauber und Panzer. (dpa/jW)