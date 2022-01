Standort und Parkett

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild

Arbeiter schwenkten am Donnerstag vor der Schiffbauhalle Wismar Fahnen der IG Metall. Der Standort gehört zum Konzern MV-Werften, der am Montag Insolvenz angemeldet hatte. In der Halle versprach Insolvenzverwalter Christoph Morgen etwa 700 Mitarbeitern, dass ihre Dezembergehälter spätestens am kommenden Montag überwiesen würden. Im fernen Asien kehrte derweil die Aktie des Eigentümerkonzerns Genting Hongkong zurück aufs Parkett. Der Handel war für einige Tage ausgesetzt worden. Das Papier brach bis zum Börsenschluss um 56 Prozent ein. (jW)