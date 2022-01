»Mondpreise«: Kritik an Energieanbietern

Bonn. In der Debatte um die Einführung von deutlich höheren Tarifen für neue Strom- und Gaskunden durch viele Grundversorger hat Kartellamtspräsident Andreas Mundt von »missbräuchlich überhöhten Mondpreisen« gesprochen. Er sehe diese Praxis der »Tarifspreizung« kritisch, »auch wenn ein gewisser Preisunterschied angesichts der derzeitigen Verwerfungen am Markt und der sehr hohen Beschaffungskosten gerechtfertigt sein könnte«, sagte Mundt der Deutschen Presseagentur am Donnerstag.

Viele Grundversorger, also die Energieanbieter mit den meisten Kunden in einer Region, haben in den vergangenen Wochen neue Tarife für Neukunden eingeführt. Hintergrund war die Liefereinstellung durch Energiediscounter, wodurch viele ehemalige Kunden unverschuldet in die sogenannte Ersatzversorgung durch den örtlichen Grundversorger fielen. (dpa/jW)