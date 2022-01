Renaissance der Barfußläufer

Marijan Murat/dpa Saint Boy will lieber nicht: Moderner Fünfkampf (Tokio-Stadion, 6.8.2021)

Für diese Prognose braucht es keinen Hellseher: Bei den anstehenden Winterspielen in Beijing werden die deutschen Olympioniken Medaillen vornehmlich in den Disziplinen gewinnen, in denen Vorsprung durch Technik gilt. Sie bringen hochmoderne Bobs und Rennschlitten an den Start, können sich beim Skispringen und in der nordischen Kombination auf erstklassiges Material verlassen und werden damit der Konkurrenz vermutlich das entscheidende Quäntchen voraus sein. Das ist die Normalität. Aber wäre es nicht interessanter, wenn sämtliche Starter mit baugleichen Modellen die Eisrinne hinabrasen oder vom Bakken springen müssten? Es wäre auf jeden Fall gerechter.

Ein Vierbeiner namens Saint Boy darf als so etwas wie der Anlass einer indirekten Antizipation dieser Art visionärer sportlicher Chancengleichheit gelten. Das Pferd, das der Modernen Fünfkämpferin Annika Schleu bei den Sommerspielen in Tokio zugelost worden war, verweigerte den Dienst und ließ damit den Goldtraum der in Führung liegenden Athletin nach drei Teildisziplinen platzen. Es waren Bilder, die um die Welt gingen: eine tierische Verweigerung, die den Olympiasieg kostete. In einer Sportart, die sich Pierre de Coubertin, Begründer der modernen Olympischen Spiele, ausgedacht hatte, eine Kombination aus Pistolenschießen, Degenfechten, Schwimmen, Reiten und Geländelauf.

Lebte Coubertin noch, würde er womöglich die Nordische Kombination aus Skispringen und Skilaufen längst mit dem Biathlon fusioniert, die Athleten also dazu veranlasst haben, mit dem Kleinkalibergewehr auf große Scheiben zu schießen, während sie aus der luftigen Höhe des Schanzentisches dem Zielhang zustreben. Oder, um die Sache noch spektakulärer zu machen, könnte im Skiflug mit dem Recurvebogen auf bewegliche Ziele an den Seiten der Schanzenanlage geschossen werden – ganz in der Tradition des olympischen Bogenschießens, als ehedem mit Pfeilen auf lebendige Hähne, Hühner und Küken geschossen wurde.

Verweigerer Saint Boy jedenfalls hat ausgerechnet einer Sportart einen Pferdedienst erwiesen, die ohnehin ein Schattendasein fristet. Reformen, Reformen müssen her – lauteten die medialen Forderungen nach dem Vorfall. Tierschützer traten auf den Plan, nachdem die 31jährige Berlinerin kurz die gepolsterte Gerte bemüht hatte. Das »Hau drauf!« ihrer Trainerin Kim Raisner war wohl zuviel des Guten. Von offener Tierquälerei war die Rede, es wurde geschimpft und beschimpft, Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft nahm sich der Sache an.

Wer weiß, welche Kreise die Causa »Saint Boy« noch hätte ziehen können, wenn beachtet worden wäre, welche Strapazen es für Pferde grundsätzlich bedeutet, für einen Wettbewerb um die halbe Welt fliegen zu müssen. Von Deutschland nach Japan, für rund 20.000 Euro pro Vierbeiner. Wer kann sich so etwas überhaupt leisten? Wie ist den Pferden dabei zumute?

Die emotional geführte Diskussion über Reformen im Modernen Fünfkampf dauert an. Ob die Reiterei bald Vergangenheit ist und künftig eine Runde auf dem Rennrad oder mit dem Mountainbike zu absolvieren sein wird, damit diese Sportart olympisch bleiben kann, ist noch unsicher. Aber vielleicht, es wäre jedenfalls zu wünschen, sorgen Veränderungen im Modernen Fünfkampf ja für weitere in anderen Sportarten. Anlässe gäbe es genug. Man könnte zum Beispiel »technisches Doping« verbieten, das heißt unbestreitbaren Wettbewerbsvorteilen anhand besseren Materials den Kampf ansagen.

Es wäre eine Zäsur, ein radikales Statement wider die ausufernden Materialschlachten im Hochleistungssport. Eine Möglichkeit mithin, einen Teil der signifikanten Ungerechtigkeiten in der sportlichen Auseinandersetzung zwischen Athleten aus reichen und ärmeren Nationen, die sich Hightech nicht leisten können, aus der Welt zu schaffen. Vielleicht ist es naiv, aber eine Renaissance der Barfußläufer im Stil des Äthiopiers Abebe Bikila, der 1960 in Rom und 1964 in Tokio mit bloßen Füßen zu Olympiagold lief, ist zumindest vorstellbar. Und hätte was.