Das große Schweigen

Kacper Pempel/REUTERS Es geht ums Überleben: Essensausgabestelle für Geflüchtet an der polnisch-belarussischen Grenze (21.11.2021)

Bereits Anfang der 70er des vergangenen Jahrhunderts fiel dem US-amerikanischen Politologen Anthony Downs auf, dass es Zyklen der öffentlichen Aufmerksamkeit gibt. Unter der Bezeichnung »Issue-Attention Cy­cle« entwickelte er eine Theorie für das Phänomen. Allerdings konnte Downs nichts wissen vom kometenhaften Aufstieg des Internets, von sozialen Medien und dem Trommelfeuer von Mitteilungen, dem der Medienkonsument heute ausgeliefert ist. Die Zyklen, in denen ein Thema durchgehechelt wird, sind weitaus kürzer als damals. Schwer nachvollziehbar ist dabei, warum ein Vorgang erst für Aufregung sorgt, um dann plötzlich wieder aus den Schlagzeilen zu verschwinden. Wie stark das sein kann, hat sich in den vergangenen Wochen an der Berichterstattung über die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze gezeigt.

Obwohl schon seit Sommer 2021 vermehrt Geflüchtete vor allem aus Afghanistan, dem Irak und Syrien versucht hatten, die abgeschottete Europäische Union über Belarus zu erreichen, wurde davon zuerst kaum Notiz genommen. Das änderte sich erst Ende Oktober, als die humanitäre Katastrophe in den Wäldern an der Grenze nicht mehr zu übersehen war. Für Tage gab es kaum ein anderes Thema, wobei die bürgerlichen Leitmedien für das Framing sorgten. FAZ, Zeit, Welt, Süddeutsche und Co. entfachten eine Kampagne auf Bild-Niveau (siehe jW vom 18.11.21). Sie skandalisierten nicht das Elend der Geflüchteten, die Abschottungsagenda der EU oder die Errichtung einer Sperrzone durch die polnischen Behörden, sondern das Verhalten der belarussischen Regierung. Staatschef Alexander Lukaschenko führe einen »hybriden Krieg«, erpresse die EU, nutze »Flüchtlinge als Waffen«, so der Tenor.

Ende November 2021 flaute die Berichterstattung über die Lage im Grenzgebiet ebenso plötzlich wieder ab, wie sie hochgezogen worden war. Und das, obwohl sich dort kaum etwas geändert hatte. »Während wir uns in Deutschland auf ruhige Weihnachtsfeiertage im Kreise der Familie vorbereiten, stecken an den europäischen Außengrenzen immer noch Geflüchtete fest und harren bei Minusgraden in den Wäldern an der polnisch-belarussischen Grenze aus«, hieß es in einer Mitteilung der Organisation Pro Asyl vom 23. Dezember. Auch die neue Bundesregierung unternehme nichts gegen die »fortlaufende humanitäre Katastrophe an den europäischen Außengrenzen«.

Offenbar sind viele Redaktionen inzwischen der Ansicht, mit der Einstufung der Vorgänge als »hybrider Krieg« Lukaschenkos gegen die EU sei das Thema abgehakt. Die Öffentlichkeit beschäftigt sich wieder mehr mit Coronainzidenzen als mit dem Elend der Geflüchteten. Zu den wenigen Politikern, denen die plötzliche Nachrichtenflaute bei dem Thema aufgefallen ist, gehört Zaklin Nastic, menschenrechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke. »Ich bin wirklich erschüttert, dass die Medienberichterstattung zur Situation an der polnisch-belarussischen Grenze faktisch komplett zum Erliegen gekommen ist«, erklärte sie am Dienstag gegenüber jW. Nastic hat die deutsche und die polnische Staatsbürgerschaft, sie hatte sich im November persönlich ein Bild von der Lage im Grenzgebiet gemacht.

»Die humanitäre Katastrophe ist keinesfalls gelindert«, sagte sie am Dienstag – »im Gegenteil: Es ist noch kälter geworden, inzwischen haben mindestens 17 Menschen ihr Leben verloren.« Von der Hilfsorganisation »Wir packen’s an«, mit der sie vor Ort gewesen sei, habe sie die Information erhalten, dass etwa 2.000 Geflüchtete »unter furchtbaren Bedingungen in Lagern festgehalten werden«, so Nastic. Dort würden sie nicht ausreichend versorgt, teilweise mit Nummern angesprochen und in Handschellen vorgeführt. Einige dieser »Freiluftgefängnisse« lägen in Militärgebieten, was vor allem traumatisch für Geflüchtete aus Kriegsgebieten sei.

Die Antrittsbesuche von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) in Warschau hätten nichts zum Besseren verändert. »Statt dessen gab es Solidaritätsbekundungen mit der rechten PiS-Regierung und ihrer menschenverachtenden Abschottungspolitik«, sagte die Linke-Politikerin. Das sei ein »Armutszeugnis für eine Bundesregierung, die sich einer wertebasierten Außenpolitik verschrieben hat«.