»Sie bröckeln sanft«

Ludger Paffrath Überwachungssituation: Der Ausstellungsraum »After the Butcher« in Berlin-Lichtenberg mit Déserts Arbeiten

Vor dem Ausstellungsraum »After the Butcher« in Berlin-Lichtenberg steht ein oranger Betonmischer, gefangen in seinem eigenen getrockneten Beton. Er ertränkte sich selber in seiner Tätigkeit und wurde Symbol gegen die Gentrifizierung des Kiezes. Die hellblauen Kacheln, die die großen Schaufenster einrahmen, sind Originale von der Metzgerei, die sich zu DDR-Zeiten dort befand. Im Vorder- und Hinterhaus waren etwa 15 Angestellte tätig, die wöchentlich bis zu 20 Tonnen Fleisch verarbeiteten und alle Sorten Wurstwaren für die Kantinen diverser VEB herstellten. Auch die grellen Neonröhren, die die Ladengalerie überbeleuchten, erinnern an Fleischerei.

Seit Ende November vergangenen Jahres sind dort die Arbeiten des Konzeptkünstlers Jean-Ulrick Désert zu sehen. Désert wurde 1960 in Port-au-Prince in Haiti geboren und gründete 2002 sein Berliner Studio. In seiner für die Ausstellung »Palimpsest / Zwischen den Zeichen Lesen« entwickelten Arbeit greift er eine musikalische Aktion von 1978 an der Berliner Mauer auf. Der Künstler Per Lüke kletterte damals auf die Mauer und spielte Harfe, während der Filmemacher Wieland Speck die Kamera draufhielt. Dadurch lösten sie eine Überwachungssituation auf beiden Seiten der Mauer aus.

Während die Akten des westdeutschen Geheimdienstes weiter unter Verschluss sind, wählte Désert zwölf Seiten aus der Staatssicherheitsakte »Harfenspieler« aus. Er digitalisierte die Dokumente und brannte sie mit Laser auf Buchleinen, um sie in »modern gealterte« Dokumente zu verwandeln.

Die Darstellungsart fördere einen distanzierteren Blick, wie ihn die Betrachtenden sonst auf in der Kolonialzeit geraubte Artefakte (Papyrusdokumente aus dem alten Ägypten) werfen, erklärte die Künstlerkuratorin Ina Wudtke am Dienstag im junge Welt-Gespräch. »Die Ästhetik der Akten liegt im Vordergrund«, daher würden die Dokumente als dreidimensionale Figuren dargestellt. Dabei gehe es um Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Die menschlichen Spuren darin, wie handschriftliche Notizen der Staatssicherheitsmitarbeitenden, sollen ihrer Entmenschlichung entgegenwirken, wie sie in der BRD häufig vorgenommen werde, so Wudtke.

Am Donnerstag gewinnt Désert als erster den »Wi Di Mimba Wi :: AKB & SAVVY Contemporary«-Kommissionspreis. Diese neue Auszeichnung für Künstlerinnen und Künstler of Colour in Deutschland wurde in diesem Jahr von dem Kunstzentrum Savvy Contemporary ins Leben gerufen und möchte langfristig ein Umfeld für eine reichere und vielfältigere Kulturlandschaft fördern. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert.

»Wir Kunstschaffenden nehmen eine besondere Rolle in der Gesellschaft ein, denn wir machen die Kultur. Auch außerhalb des so schnellebigen und trend­fixierten kapitalistischen Kunstmarktes«, sagte Désert am Dienstag jW. Für ihn sei es wichtig, dass es auch in der BRD Vorbilder für Kulturschaffende of Colour gebe. »Ich lebe nicht an einem Ort, an dem Menschen an zwei Architekturdiplome denken, wenn sie mich sehen.« Daher seien Vorbilder so wichtig. »Sie bröckeln sanft an den gefestigten Vorstellungen, was wir sein können.«