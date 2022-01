»Ich verstehe die Irritation«

Platform Production »Es ist der Job der Kameraleute, die Mädchen bei der Arbeit gut aussehen zu lassen« – Sofia Kappel in »Pleasure«

Frau Thyberg, Sie haben bereits 2013 einen Kurzfilm über die Pornoindustrie, ebenfalls mit dem Titel »Pleasure«, gedreht. Was fasziniert Sie an diesem Thema?

Ninja Thyberg: Ich weiß nicht, ob ich das Wort »fasziniert« wählen würde, aber ich bin an dem Thema seit 20 Jahren interessiert. Insofern ist der aktuelle Film »Pleasure« tatsächlich ein Langzeitprojekt. Ich habe aus verschiedenen Blickwinkeln daran gearbeitet. Nach dem ersten Anschauen eines Pornos, der rein auf die Befriedigung der männlichen Triebe abzielte und die der Frauen außen vor ließ, wurde ich mit 16 eine wütende Anti-Porn-Aktivistin, natürlich ohne jemand aus dieser Industrie zu kennen. Später hatte ich dann viel Kontakt mit der feministischen Bewegung ehemaliger Pornodarstellerinnen. Ich schrieb auch einen Essay über das Thema. Als Regisseurin wurde mir klar, dass ich mich auch filmisch damit auseinandersetzen wollte. Bei meinem Kurzfilm, der nicht die gleichen Charaktere und nicht die gleiche Story hat, stand mir nur sehr wenig Geld zur Verfügung. Ich entschied mich, tiefer in diese Welt einzutauchen, die mich zuvor abgestoßen hatte. So verschaffte ich mir ein Jahr nach dem ersten »Pleasure«-Kurzfilm Zugang zu echten Porn-Sets, was nicht so schwierig war, wie ich dachte. Vorher hatte ich nur Dokumentationen gesehen und Bücher darüber gelesen. Mir war aber wichtig, eine realistische Innenansicht der Pornoindustrie zu zeigen, denn sie nur von außen zu verurteilen, erschien mir zu billig. Deshalb ist nun ein zweiter, viel aufwändigerer Film entstanden.

Sie haben viele Leute aus dem Pornobusiness eingesetzt. Waren die mit Ihrem Film am Ende zufrieden?

N. T. : Nicht alle waren glücklich. Es waren aber eher die Männer verärgert als die Frauen, weil ich mit Sofia Kappel in der Rolle der Linnéa aus weiblicher Sicht an das Thema herangegangen bin. Dabei hatten selbstverständlich alle zuvor das Drehbuch gelesen. Zum Teil verstehe ich ihre Irritation, denn es ging mir nicht darum, was wir zeigen, sondern wie wir es tun. Das war etwas anders als das, was sie erwartet hatten. Ich feiere ihr Business nicht, sondern zeige auch die Schattenseiten, die sexuelle und seelische Ausbeutung der Mädchen. Für die ist es aber ihr Beruf, den sie instinktiv gegen jeden Eindringling von außen verteidigen wollen.

In der neuen Version von »Pleasure« wirkt auch Mark Spiegler mit – als er selbst. Er sieht wie ein freundlicher Hobbit aus. Man mag gar nicht glauben, dass er der einflussreichste Agent der US-Pornoindustrie ist. War es schwer, ihn für das Projekt zu gewinnen?

N. T.: Ich habe ihn sehr früh kennengelernt. Er fasste erstaunlich schnell Vertrauen zu mir, obwohl er sich nicht sicher war, ob ich seine Industrie nun attackieren oder eher verteidigen würde. Andere waren sich darüber – wie bereits geschildert – gar nicht so sehr bewusst, ließen sich vielleicht auch aus Eitelkeit auf »Pleasure« ein. Von Anfang an habe ich Spiegler gesagt, er soll sich selbst spielen, weil ich keinen anderen Schauspieler für ihn finden könnte. Das hat ihm natürlich geschmeichelt.

Frau Kappel, »Pleasure« ist Ihr erster Film als Schauspielerin. Haben Sie die mitwirkenden Pornodarsteller und -darstellerinnen bei der Rollenfindung unterstützt?

Sofia Kappel: Es ist wirklich das erste Mal gewesen, dass ich vor der Kamera stand. Ich hatte vorher überhaupt keine schauspielerischen Erfahrungen. Die Leute aus dem Pornobereich haben mir – wie auch Ninja – ungemein geholfen. Um meine Figur glaubhaft zu verkörpern, war es mir wichtig, mit den Frauen aus dem Bereich viel zu sprechen. Sie nahmen mir die Angst. Es ist einfach ihre Arbeit und deshalb total normal für sie, die ganze Zeit nackt am Set herumzulaufen. Sie haben mich wohl alle als »kleine Schwester« gesehen, und ich bin ihnen bis heute dankbar für ihre Unterstützung. Auch die Jungs hinter der Kamera im Pornobiz waren hilfreich. Es ist ihr Job, die Mädchen bei der Arbeit gut aussehen zu lassen. Sie positionieren dich so, dass du bei der »Live-Action« immer vorteilhaft aussiehst. Das war mir vorher nicht bewusst. Insofern lernte ich also einiges von ihnen. Wie in »seriösen« Filmen sind auch im Pornbiz immer noch zuwenig Frauen im Regie- oder Kamerafach tätig.

Die skandinavischen Länder sind traditionell sehr offen, was den Konsum von Pornos betrifft. Teilen Sie den kritischen Blick Ihrer Regisseurin auf diese Industrie?

S. K.: Ich denke nicht in Schwarzweißkategorien. Es gibt ein großes Spektrum innerhalb der Pornoindustrie. Ich traf Darsteller und Darstellerinnen, die sehr glücklich mit ihrem Job sind. Sie fühlen sich durch die Gesundheitstests sicher und haben jede Menge Power. Aber da gibt es auch eine dunkle Seite. Ich finde es zum Beispiel merkwürdig, wie viele Jungs, aber auch Mädchen meines Alters Pornos konsumieren, um sich dadurch anturnen zu lassen. Nicht die Pornostars sind fragwürdig, das System ist es.

Frau Thyberg, wie haben Sie Sofia Kappel gefunden?

N. T.: Das war gar nicht einfach. Ich muss zugeben, dass ich selbst keine klare Vorstellung davon hatte, wie meine Protagonistin aussehen sollte. Über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren gab es in ganz Schweden – noch vor Corona – Auditions. Zusätzlich verschickte ich Charakterbeschreibungen und dachte schon, dass ich nie eine geeignete Darstellerin für die Linnéa finden würde, bis ich im Bekanntenkreis auf Sofia, die tatsächlich noch nie vor der Kamera gestanden hatte, aufmerksam gemacht wurde. Sie ist ein Naturtalent und mit ihrer Sensibilität, aber auch gleichzeitig toughen Art wirklich perfekt für die Rolle. Als wir uns kennenlernten, war sie noch 19. Wir drehten wenige Monate vor Ausbruch der Pandemie, und es war mir klar, dass »Pleasure« ihr Leben für immer verändern würde. Deshalb fühle ich mich als ältere Freundin für sie verantwortlich.

Einige Szenen sind sehr hart. Etwa die, als zwei Männer Sie für einen Sadomasofilm stundenlang vergewaltigen, was Sie dann aufgelöst Ihrem Agenten erzählen, um ihn anschließend zu feuern. Mussten Sie hier physisch bzw. psychisch Schmerzgrenzen überschreiten?

S. K.: Ich würde nicht sagen, dass die Vergewaltigung die härteste Szene war, die wir drehten. Es war alles durchchoreographiert und so inszeniert, dass es gewalttätiger aussah, als es war. Wir drehten immer nur kurze Takes. Am Set waren nicht nur Ninja und Kamerafrau Sophie Winqvist, sondern auch Revika Anne Reustle, die Darstellerin der Joy, die eine meiner besten Freundinnen ist. Jedem im Raum war erlaubt, »Cut!« zu rufen. Deshalb habe ich mich sicher gefühlt und an der herausfordernden Szene sogar Spaß gehabt.

»Pleasure«, Regie: Ninja Thyberg, SWE/NL/FRA 2021, 109 Min., Kinostart: heute