Aufklärung nach Tod in Polizeigewahrsam gefordert

Die Initiative »Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen« forderte am Mittwoch die Aufklärung des Todes von Georgios Zantiotis:

Am 1. November 2021 stirbt Georgios Zantiotis im Wuppertaler Polizeigewahrsam. Kurz zuvor war er aus bisher ungeklärten Umständen festgenommen worden. Seine Schwester nahm einen kurzen Teil der Festnahme auf ihrem Handy auf. Aufgrund der zahlreichen Reaktionen auf das veröffentlichte Video sah sich der Wuppertaler Staatsanwalt Herr Baumert ganze sechs Tage nach Georgios Zantiotis Tod in Polizeigewahrsam gezwungen, die Öffentlichkeit über seinen Tod zu informieren. Er gab an, dass er den Grund für den Tod als irrelevant einstufte: »Es handelte sich um eine natürliche Todesursache. Ich habe das nicht für berichtenswert gehalten.« Diese Behauptung stellt er auf, obwohl in der ersten Woche nach Georgios Zantiotis’ Tod die Ursache weder auf eine diagnostizierte noch dokumentierte natürliche Erkrankung zurückzuführen war. Ein natürlicher Tod lag also nicht vor. Nun, nach etwas über zwei Monaten, sind die Akten durch die Staatsanwaltschaft geschlossen worden. Weder die Todesursache noch die Umstände sind eindeutig geklärt. (...)

Wir stellen fest: Bis heute ist die Todesursache nicht geklärt. Ferner wissen wir immer noch nicht, was genau im Gewahrsam mit dem 25jährigen Georgios Zantiotis passiert ist. Die Aussagen der beteiligten Polizeibeamten sind fast deckungsgleich. Es regt sich der Verdacht, dass wie bei anderen uns bekannten Fällen die Aussagen und Zeugnisse abgestimmt sein könnten. Wir fragen uns weiterhin: Warum wurde Georgios Zantiotis fixiert, und warum wurde gewaltsam versucht, ihm Blut abzunehmen? Welcher Grund rechtfertigte die Blutabnahme? Warum wurde mit unverhältnismäßigen Mitteln auf Georgios Zantiotis physisch eingewirkt?

Wir Menschen mit Migrationshintergrund können nicht verhindern, dass unser Vertrauen in die Polizei und Ordnungsbehörden schwindet, wenn weiterhin Menschen in Polizeigewahrsam ihr Leben lassen und sowohl die Aufklärung als auch die Konsequenzen ausbleiben. Unser Vertrauen schwindet weiterhin, wenn Herr Innenminister Reul immer wieder Aufklärung verspricht, aber diese wie in den Fällen von Amed Ahmad oder Mikael Haile ausbleibt bzw. verhindert wird. Daten werden manipuliert, Akten verschwinden und Konsequenzen bleiben auch in eindeutig klaren Fällen aus.

Wir stehen solidarisch an der Seite der Familie Zantiotis und werden gemeinsam mit der Familie eine unabhängige, wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung der Umstände um den Tod von Georgios Zantiotis anstreben. Solidarität, Zusammenhalt, Respekt vor dem Leben und der Wahrheit leiten uns in unserem täglichen Tun.

Angesichts des neuen internen Berichts der Autobahn-GmbH über marode Brücken erklärte der Bundestagsabgeordnete Victor Perli (Die Linke) am Mittwoch:

Das Kaputtsparinstrument »Schuldenbremse« und die Weigerung, Superreiche höher zu besteuern, gefährden unsere Sicherheit! Verkehrsminister Wissing muss jetzt die vorhandenen Mittel in die Sanierung leiten, nicht in unsinnige Neubauten wie die A 20. Die neue Autobahn-Gesellschaft des Bundes erweist sich weiterhin als Rohrkrepierer. Statt ordentlich zu bauen, ist man immer noch mit komplexen und teuren Umstellungsprozessen beschäftigt. Wissing muss schnell Ordnung in diesen Laden bringen.