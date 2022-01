Omikron trifft auf Blockade

Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS Nicht alle wollen sich impfen lassen: Immunisierungsaktion in Khan Junis im südlichen Gazastreifen (12.12.2021)

Das Gesundheitsministerium von Gaza schlägt angesichts der Verbreitung der Omikronvariante des Coronavirus Alarm: »Es gibt große Bedenken und Ängste vor einer heftigen und unkontrollierten vierten Welle«, zitierte die Nachrichtenseite The New Arab am Dienstag einen Beamten des Ministerium. Die Omikronvariante war am 26. Dezember das erste Mal im Gazastreifen registriert worden. Da nur das zentrale Labor in Gaza die Variante identifizieren kann, gibt es vermutlich schon jetzt weit mehr mit Omikron Infizierte als offiziell bekannt.

Am Mittwoch verzeichnete das Gesundheitsministerium 96 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Drei Personen starben an oder mit dem Virus. Aktuell sind 1.248 Menschen der zwei Millionen Einwohner infiziert. 47 Covid-Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 38 von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand. Insgesamt sind nach Angaben des Ministeriums seit Beginn der Pandemie im Gazastreifen 1.729 Tote zu beklagen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Maan. Das von der islamistischen Hamas geleitete Gesundheitsministerium stehe der Ausbreitung von Omikron praktisch hilflos gegenüber, da die notwendige medizinische Ausrüstung fehle, erklärte der zitierte Beamte. »Israel behindert die Einfuhr notwendiger medizinischer Geräte wie mobiler Röntgengeräte, Beatmungsgeräte und Zubehör für Röntgengeräte sowie Sauerstoffstationen.« Die »internationale Gemeinschaft« rief er auf, Israel zu drängen, den Import medizinischer Geräte zu erlauben.

Die seit 15 Jahren von Israel aufrechterhaltene Blockade des Gazastreifens hat tiefe Spuren im Gesundheitssystem hinterlassen. Alles, was entfernt – und sei es nur mit viel Phantasie – zum Bau von Raketen und anderen Waffen dienen könnte, wird an der hermetisch abgeriegelten Grenze gestoppt. Ein weiteres Problem: Die Bevölkerung ist offenbar unwillig, sich impfen zu lassen. Obwohl nach Angaben des Gesundheitsministeriums inzwischen fast zwei Millionen Impfdosen vorhanden sind, haben sich bisher nur 553.155 Personen impfen lassen, meldete Maan am Mittwoch.

Auch im von der Fatah regierten Westjordanland grassiert das Virus. Gesundheitsministerin Mai Al-Kaila teilte am Dienstag mit, auf der Westbank habe es in den vergangenen 24 Stunden sechs Coronatote und 431 Neuinfektionen gegeben. Aktuell müssten 17 Patienten künstlich beatmet werden, so die Ministerin. Am Montag hatte die Zahl der Neuinfektionen laut der israelischen Tageszeitung Haaretz noch bei 294 innerhalb von 24 Stunden gelegen. In den Krankenhäusern befanden sich 103 Covidpatienten, darunter 20, die an Beatmungsgeräte angeschlossen waren. Bei einer Kabinettssitzung am Montag in Aricha (Jericho) schloss Premierminister Mohammed Schtaja Haaretz zufolge deshalb nicht aus, neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu ergreifen. Dennoch rief die Fatah von Präsident Mahmud Abbas die Palästinenser am Dienstag dazu auf, in großer Zahl an Demonstrationen zur Unterstützung der palästinensischen Gefangenen in den israelischen Gefängnissen teilzunehmen.

Immerhin ist die Impfbereitschaft im Westjordanland deutlich höher als im Gazastreifen, mehr als 85 Prozent gelten als immunisiert. Mediziner halten jedoch eine einzige Impfdosis längst nicht für ausreichend gegen die hochansteckende Omikronvariante. Zum Vergleich: In Israel wird mittlerweile sogar schon eine vierte Dosis verabreicht.

Derweil verbreitet sich das Coronavirus auch unter den palästinensischen Gefangenen in Israel rasch. Am Sonntag teilte der Palestinian Prisoners’ Club (PPC) mit, dass es in zwei Gefängnissen 31 bestätigte Neuinfektionen gebe. In einer anderen Haftanstalt sei ein ganzer Trakt isoliert worden, nachdem ein Mitglied der israelischen Wachmannschaft positiv getestet worden war. »Palästinensische Gefangene in den Besatzungsgefängnissen leben in überfüllten Zellen mit sechs bis neun Gefangenen in einem einzigen Raum, der nicht größer als sechs mal drei Meter ist«, erklärte Amani Sarahnah, die Sprecherin des PPC, gegenüber The New Arab. »Es fehlt ihnen an Hygieneartikeln, die sie selbst kaufen müssen. Deshalb könnte die tatsächliche Zahl viel höher sein, zumal es jeden Tag neue Verhaftungen gibt.« Seit April 2020 haben sich 394 Gefangene nachweislich mit Corona infiziert.