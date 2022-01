Unklarer als gedacht

Valery Sharifulin/imago images/ITAR-TASS Friedenstruppe im Einsatz: Straßenpatrouille in Almaty (11.1.2022)

Nach offiziellen Angaben aus Kasachstan ist in den vergangenen Tagen der Versuch eines Staatsstreiches abgewehrt worden. Dies ist auch der offizielle russische Standpunkt. Doch in der Praxis ist die Lage offenbar nach wie vor nicht völlig unter Kontrolle der kasachischen Regierung. So meldete das Innenministerium, noch am Dienstag seien – allein im Zentrum der Proteste, der Stadt Almaty – rund 1.700 Personen im Zusammenhang mit den Unruhen der ersten Januartage festgenommen worden. Dass die Polizeiaktionen noch länger andauern dürften, geht auch aus zwei weiteren Teilinformationen hervor: Einmal erklärte das Innenministerium, unter dem Fahndungsdruck hätten sich die »Extremisten« aus den großen Städten aufs Land und in ihre Heimatdörfer zurückgezogen. Sie dort, wo sie durch ihre Clans gedeckt sind, aufzuspüren, dürfte nicht einfach werden.

Zum anderen setzt die russische Luftwaffe ihre Evakuierungsflüge für russische – und einige westeuropäische – Staatsbürger unvermindert fort. Allein für Mittwoch waren nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums sechs solcher Flüge geplant, in jede der Großraummaschinen vom Typ »Iljuschin-76« passen etwa 100 Passagiere. Dabei sind die Angaben über den Zeitpunkt, zu dem der internationale Flughafen von Almaty wieder geöffnet wird, in hohem Maße widersprüchlich. So verkündeten am Mittwoch verschiedene kasachische Dienststellen drei verschiedene Daten zwischen diesem Donnerstag und dem Enddatum des Ausnahmezustands. Dieser ist zumindest im Moment bis zum 19. Januar befristet.

Im Zusammenhang mit den noch nicht völlig geklärten Machtverhältnissen gibt es auch erste Differenzen in den Aussagen dazu, wann die Friedenstruppe aus Russland und vier weiteren Staaten der Organisation des Vertrags für kollektive Sicherheit (OVKS) wieder abgezogen wird. Hatte der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew noch am Dienstag morgen den Beginn des Abzugs für diesen Donnerstag angekündigt, kam am Abend des Tages ein kaum verhülltes Dementi dieses Datums von seiten des Befehlshabers der Friedenstruppe, des russischen Generalobersten Andrej Serdjukow. Dieser sagte, die Truppe werde abgezogen, wenn ihre Aufgabe erfüllt sei, und dann würden die Soldaten mit russischen Transportflugzeugen zurückgebracht. Soll in der Praxis heißen: Russland entscheidet kraft seiner Macht über die Transportmittel über die Einzelheiten. Im Moment sind rund 4.000 OVKS-Soldaten in Kasachstan stationiert. Dafür, dass Serdjukow den Zeitpunkt für einen Rückzug wohl noch nicht für gegeben hält, spricht auch der Umstand, dass er einerseits erklärte, die Truppe plane die Reihenfolge, in der sie strategische Objekte wieder in die Obhut der kasachischen Einsatzkräfte zurückgebe; andererseits aber habe sie aktuell fünf weitere Objekte neu unter ihre Kontrolle genommen.

Insgesamt umfasst die Liste nach Angaben der Moskauer Zeitung Komsomolskaja Prawda einige Dutzend Positionen. Dazu gehören zentrale Regierungsgebäude in der Hauptstadt Nur-Sultan ebensowie die Bahnhöfe und Flughäfen dort und in Almaty, der Sitz der kasachischen Zentralbank, das Sendezentrum des Staatsfernsehens, eine Frühwarnstation und ein Militärflugplatz im Süden des Landes, der Hafen von Aktau am Kaspischen Meer und die weltgrößte Uranmine in der Stadt Öskemen (Ust-Kamenogorsk). Hinzu kommen der Zentralmarkt in Almaty, der Weltraumbahnhof Baikonur und eine Reihe weiterer Objekte.

Ausgesprochen scharf hat das russische Außenministerium unterdessen auf eine Äußerung von US-Außenminister Antony Blinken zur Lage in Kasachstan reagiert. Auf dessen Bemerkung, die Stationierung der russischen Truppen bereite ihm Sorge, weil »die Erfahrung zeigt, dass man die Russen, wenn man sie einmal im Haus hat, nur schwer wieder loswird«, reagierte die Sprecherin des Außenamts, Maria Sacharowa, nicht nur mit der naheliegenden Retourkutsche, der Minister aus dem Land der 800 ausländischen Militärbasen schließe da wohl vom eigenen Land auf andere, sondern sie setzte deutlich eins drauf: Wer US-Soldaten in seinem Lande habe, der könne von Glück reden, wenn er das überlebe und nicht beraubt oder vergewaltigt werde. Gleichwohl sollte hieraus nicht auf vermeintliche russische Absichten geschlossen werden, die Stationierung unbegrenzt auszudehnen. Eine solche Entwicklung würde nach Umfragen in der russischen Gesellschaft überwiegend nicht mitgetragen, sondern wecke ungute Assoziationen mit dem Afghanistan-Einsatz in den 1980er Jahren. Außerdem fürchte Moskau, dass eine fortwährende Präsenz russischer Soldaten den kasachischen Nationalismus anstacheln könnte, schrieben russische Medien.

Dass letzterer für Russland schon jetzt ein Problem darstellt, zeigt ein Vorfall, der an sich eher eine Marginalie sein könnte: Der Vorsitzende der für die Betreuung der Auslandsrussen zuständigen Behörde »Rossotrudnitschestwo«, Jewgeni Primakow (ein Enkel des zeitweiligen russischen Geheimdienstchefs und Ministerpräsidenten gleichen Namens, den manche als politischen Lehrmeister des russischen Präsidenten Wladimir Putins ansehen), lehnte die Zusammenarbeit mit dem neuen kasachischen Informationsminister Askar Umarow direkt nach dessen Ernennung ab. Der Grund: Umarow habe sich »unschön« über die im Lande lebenden Russen geäußert.