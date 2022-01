Arbeitsschutz ausgesetzt

Ole Spata/dpa Arbeiten am Limit: Beschäftigte in Krankenhäusern sollen jetzt noch härter schuften

Die Omikron-Welle rollt auch in Niedersachsen, und keiner soll sagen, die Politik würde nicht reagieren. Seit Mittwoch sind in dem Bundesland wieder 60-Stunden-Wochen erlaubt, und auch das Verbot der Sonntagsarbeit wurde für Beschäftigte in der »kritischen Infrastruktur« ausgesetzt. Möglich macht das eine am Dienstag erlassene »Allgemeinverfügung zur Durchführung des Arbeitszeitgesetzes«. Die Maßnahme solle »mögliche Personalausfälle wegen Quarantäneanordnungen abfedern«, erklärte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) in Hannover. Die Verfügung gilt bis zum 10. April.

Beschäftigte in Krankenhäusern oder Pflegeheimen sollen also noch härter schuften. Es wird weiter auf Verschleiß gefahren. »Die Ausweitung der Höchstarbeitszeiten und damit die Aushöhlung des Arbeitsschutzes ist das völlig falsche Signal«, sagte David Matrai von Verdi am Mittwoch. »Gerade in der aktuellen Situation bedarf es einer Entlastung der Pflegekräfte und keiner zusätzlichen Belastungen.« Ähnlich äußerte sich der Landesvorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Hans Martin Wollenberg: »Der Personalmangel wird nicht geheilt, indem die verbliebenen Beschäftigten noch mehr über die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit hinaus arbeiten.«

Niedersachsen hat eine Vorreiterrolle inne, ähnliche Verfügungen wurden im Zuge der Coronawellen mehr oder weniger bundesweit erlassen. Wie Matrai, der bei Verdi Niedersachsen für das Gesundheitswesen zuständig ist, im Gespräch mit jW ergänzte, blieb die Anwendung bisher »eher die Ausnahme«. Viele Chefs seien »aus der Not heraus nahe an den Belegschaften dran«. Verdi habe die Betriebsräte dennoch vorsichtshalber aufgefordert, entsprechenden Ansinnen »nicht vorschnell zuzustimmen«.

Seit Jahren verschärfe sich der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, so der Gewerkschafter weiter. »Dringend notwendig sind deshalb die Einführung bedarfsgerechter Personalvorgaben, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Getan wurde hier von der Politik und den Arbeitgebern bislang viel zuwenig. Nun statt dessen erneut die Pflegekräfte zu belasten, ist falsch und kurzsichtig.«