Mehr Schutzsuchende in BRD

Marko Djurica/Reuters Im Einsatz für die »Festung Europa«: Bosnische und kroatische Grenzpolizei nahe Velika Kladusa (24.10.2018)

Die Europäische Union verfolgt erbittert ihre Abschottungsstrategie, um Menschen das Grundrecht auf Asyl zu verwehren. Dieses Recht wollten im vergangenen Jahr allein in der Bundesrepublik so viele wie seit 2017 nicht mehr in Anspruch nehmen. Wie laut dpa-Bericht vom Mittwoch aus Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hervorgeht, nahm die Behörde 2021 rund 190.800 Asylanträge entgegen. 2020 waren in Deutschland etwa 122.000 gestellt worden. Diese Zahlen seien wegen der Coronapandemie und den folgenden Reisebeschränkungen und Grenzschließungen jedoch wenig aussagekräftig, behauptete das Bundesinnenministerium.

Die meisten Schutzsuchenden, 70.000 Menschen, kamen aus Syrien. Auch mehr als 31.000 Afghaninnen und Afghanen stellten Asylanträge. Die Zahl der vom Bundesamt noch nicht entschiedenen Anträge lag Ende 2021 bei rund 108.000 und damit etwa doppelt so hoch wie zum Ende des Vorjahres. Die Menschen leben häufig prekär in Sammelunterkünften, während sie teilweise jahrelang auf die Bearbeitung ihrer Anträge warten. Im vergangenen Jahr gab es in 21,4 Prozent der Fälle eine Ablehnung. Anderweitig »erledigt« haben sich 36,7 Prozent der Anträge: etwa durch eine Zuweisung in ein anderes EU-Land nach dem sogenannten Dublin-Verfahren oder weil der Antrag zurückgezogen wurde.

Derweil häufte sich 2021 die rechtswidrige Abschottungspraxis der sogenannten Pushbacks an den EU-Außengrenzen. Kein Mensch darf in an einer EU-Grenze ohne Prüfung der Schutzbedürftigkeit zurückgewiesen werden. Das Zurückdrängen von flüchtenden Menschen an den Grenzen ist illegal und nicht mit internationalem Recht vereinbar. »Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten müssen diese verbrecherischen Handlungen an den EU-Grenzen stoppen«, forderte Günter Burkhardt, der Geschäftsführer von Pro Asyl am Mittwoch gegenüber junge Welt. »Es gefährdet die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union, weltweit für die Geltung von Menschenrechten einzutreten, wenn sie diese illegale Praxis der sogenannten Pushbacks weiter durchführt und toleriert.«