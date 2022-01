Förderung für Faschisten

imago images/Ukrinform Oleg Senzow (M.) und »Nashorn«-Koproduzent (r.) erzählen in Kiew von ihrer Filmpremiere (3.8.2021)

Auf den 78. Internationalen Filmfestspielen von Venedig fand am 9. September 2021 die Weltpremiere des Films »Nashorn« (im Original »Носоріг«, also Nosorig, international »Rhino«) des ukrainischen Regisseurs Oleg Senzow statt. In dem Drama, für das Senzow auch das Drehbuch schrieb, geht es um einen jungen Mann mit dem titelgebenden Spitznamen Nashorn, der sich vom kleinen Dieb schnell in der kriminellen Hierarchie der Ukraine in den Wirren der 1990er Jahre nach oben arbeitet. Bei dem Film handelt es sich um eine Koproduktion zwischen der Ukraine, Polen und Deutschland. Neben ukrainischen und polnischen Filminstituten finanzierten die Produktion auch der Filmförderungsfond des Europarates (Eurimages) zu 17 Prozent mit 270.000 Euro und der deutsche Filmfonds Medienboard Berlin-Brandenburg zu zehn Prozent mit 150.000 Euro.

Oleg Senzow selbst war »Aktivist« bei den vom Westen wesentlich angeheizten Protesten des Kiewer »Euromaidan« ab November 2013, die zum Sturz der damaligen Regierung führten. Im Westen gilt Senzow als Opfer russischer Menschenrechtsverletzungen und illegaler Inhaftierung. Etwa einen Monat nach der Eingliederung der Halbinsel Krim in die Russische Föderation war er Mitte April 2014 in seiner Heimatstadt Simferopol an Versuchen beteiligt gewesen, zwei Parteibüros in Brand zu setzen. Darüber hinaus wirkte er an Planungen zur Sprengung der örtlichen Lenin-Statue sowie des Mahnmals des Ewigen Feuers am 9. Mai, dem Tag der Befreiung, mit.

Seine darauffolgende Verhaftung wurde im Westen als Unterdrückung von Kunst und Kulturschaffenden in Russland instrumentalisiert. Eine Medienkampagne, in der westliche Politiker und Künstler seine unverzügliche Freilassung forderten, hielt bis zu seiner Haftentlassung im Zuge eines russisch-ukrainischen Gefangenenaustauschs im Jahr 2019 an. Im Jahr zuvor erhielt er den Sacharow-Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments. Als Filmemacher wurde Senzow durch einen im Jahr 2011 gedrehten und selbst finanzierten Amateurspielfilm namens »Gamer« bekannt, der im Jahr darauf auf dem Internationalen Filmfestival in Rotterdam (IFFR) debütierte.

In seinem nun ersten kommerziellen Spielfilm vergab er die Hauptrolle an den durch seine faschistische Gesinnung bekannten Straftäter Sergej Filimonow. Der 1994 Geborene war bereits in jungen Jahren in der militanten Neonazigruppe »S14« aktiv, die unter anderem für Brandanschläge auf Roma-Camps bekannt ist. Einen davon verübten sie an Hitlers Geburtstag am 20. April 2018. Filimonow schloss sich 2014/2015 dem faschistischen »Asow«-Bataillon an und leitete im Zuge des Donbass-Krieges eine in Donezk stationierte Kampfeinheit. Als gewalttätiger Hooligan gelangte er 2015 in die Medien durch seine Beteiligung an körperlichen Angriffen auf dunkelhäutige Fußballfans des Vereins Dynamo Kiew. Zuletzt, im März 2021, trat er als Organisator von Brandanschlägen vor dem Präsidentensitz in Kiew in Erscheinung. Seine Brust ziert der Schriftzug »Victory or Valhalla« sowie ein bei Neonazis beliebtes germanisches Dreieckssymbol – Tattoos, die im Film jedoch nicht gezeigt werden.

Senzow sieht seine Filmbesetzung nicht als problematisch an. Im Gegenteil betonte er gegenüber der Deutschen Welle in einem am 9. September 2021 veröffentlichten Interview, Filimonow sei genau das, was er brauchte. Jemand, der »innerlich reif« und für die Rolle körperlich und geistig geeignet sei. Filimonow seinerseits beschreibt Regisseur Senzow in einem am 7. August 2021 veröffentlichten Interview mit der ukrainischen Nachrichtenseite Nowoje wremja (Neue Zeit) als einen Mann, der seinen Ansichten sehr nahe stünde. Er sei »patriotisch«, was ihm sehr wichtig sei.

Filimonow betonte ferner, kein professioneller Schauspieler zu sein, weshalb der Dreh eine große Herausforderung für ihn war. Doch es scheint, als verstecke sich in ihm ein Naturtalent. Für seine Rolle in »Nashorn« ist er im November beim Stockholm International Film Festival als bester Schauspieler ausgezeichnet worden.

So treibt auch ein finanzkräftiger Teil des Kulturbereichs die politische Zuspitzung voran und macht selbst vor der Förderung einschlägig bekannter Neonazis nicht halt. Anfragen der jungen Welt dazu an Eurimages und den deutschen Filmfonds Medienboard blieben bis Redaktionsschluss am Dienstag unbeantwortet.