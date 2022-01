Klimapläne ohne sozialen Ausgleich

Lorenz Gösta Beutin und Maximilian Becker, Klimapolitiker im Parteivorstand von Die Linke, erklärten am Dienstag zu den Klimaplänen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne):

(…) Die konkreten Vorschläge sind angesichts dieser Herkulesaufgabe in vielen Bereichen zu mickrig und sozial unausgewogen. Der »neue« Turbo ist doch nur die alte Bummelbahn. So wird es nichts mit der Klimaneutralität 2045, noch weniger mit der Ankündigung, Deutschland auf den 1,5-Grad-Kurs zu bringen. Eine Reform beim EEG und eine Entlastung bei den Strompreisen sind richtig. Doch im Frühjahr oder Sommer kommt diese viel zu spät, um über den Winter zu kommen: Einkommensschwache Haushalte müssen sofort entlastet werden, mit einem Energiegeld und einer sofortigen Anhebung des ALG II, das die steigenden Kosten bei Energie und Nahrung deckt. (…)

Die Energiewende darf nicht weiter an die großen Konzerne verscherbelt werden. Die Netze müssen als kritische Infrastruktur und Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge vergesellschaftet werden. Die massiven Industrierabatte zu Lasten der Privathaushalte müssen zudem auf das Mindestmaß zurückgefahren werden. (…) Der Verzicht der Bundesregierung auf schnell wirksame Maßnahmen wie ein Tempolimit bleibt ein Drama, gerade angesichts der angekündigten Zielverfehlung in den nächsten beiden Jahren. Auch hier ist absehbar: Eine reine Antriebswende zum E-Auto wird nicht ausreichen, eine echte Verkehrswende bedeutet: Vorrang für Bus und Bahn, auch bei den Investitionen, und Reduzierung des Pkw-Bestands.

Die »Wassertafel Berlin-Brandenburg« (WTBB) forderte am Dienstag den Berliner Senat auf, die Trinkwasserversorgung vor potentiellen Gefährdungen durch die Tesla-Gigafactory zu schützen:

Neue Turbulenzen um Elon Musks Tesla-Factory: Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE), der der Gigafactory vertraglich jährlich 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser liefern soll, hat in einer Stellungnahme für das Landesamt für Umwelt eine Garantie der Versorgung angezweifelt. Der Verband begründete seine Bedenken mit einem laufenden Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder). Umweltverbände haben gegen die wasserrechtliche Bewilligung für eine erhöhte Wasserförderung geklagt und weisen auf die ausstehende Umweltverträglichkeitsprüfung hin.

Vor diesem Hintergrund fordert Pressesprecherin Ulrike von Wiesenau die Berliner Regierungskoalition auf, im neuen Jahr zu handeln: »Der Wasserkonflikt um Teslas Gigafactory spitzt sich zu. Die Ansiedlung des Unternehmens erfolgte in einem Urstromtal am Stadtrand von Berlin, das fast nahtlos in das Wasserschutzgebiet um das Wasserwerk Berlin-Friedrichshagen übergeht. Das Grundwasser fließt unter der Gigafactory auf Berlin zu, eventuelle Schadstoffeinträge kämen daher in Berlin an. Die Wassertafel Berlin-Brandenburg fordert den Berliner Senat auf, umgehend die Interessen der Hauptstadt gegenüber der Brandenburger Landesregierung zu vertreten und die Trinkwasserversorgung Berlins vor potentiellen Gefährdungen zu schützen und langfristig zu sichern. Bis zur Klärung aller relevanten Fragen darf es keine endgültige Genehmigung für Elon Musks Projekt geben.«