Zugeständnis aus Addis Abeba

REUTERS/Tiksa Negeri USA im Hintergrund: Premier Ahmed lässt TPLF-Anführer juristisch davonkommen (Ambo, 11.4.2018)

Am Montag haben Äthiopiens Premier Abiy Ahmed und US-Präsident Joseph Biden miteinander telefoniert, »offen«, wie Ahmed im Anschluss erklärte. Im offiziellen Kommuniqué heißt es: Aktuelle und regionale Themen sowie bilaterale Beziehungen wurden erörtert. Ahmed sprach mit Biden über den Stand der äthiopischen Rechtsstaatlichkeitsoperationen im Norden des Landes sowie über die Bemühungen der Regierung, Fragen der humanitären Hilfe, der Menschenrechte und des Wiederaufbaus in den kürzlich befreiten Gebieten anzugehen. Von US-Seite las sich das so: »Präsident Biden lobte Premierminister Abiy für die kürzliche Freilassung mehrerer politischer Gefangener, und die beiden Politiker erörterten Möglichkeiten zur Beschleunigung des Dialogs für einen ausgehandelten Waffenstillstand. (…) Biden äußerte sich besorgt darüber, dass die anhaltenden Feindseligkeiten einschließlich der jüngsten Luftangriffe weiterhin Opfer und Leid unter der Zivilbevölkerung verursachen.«

Unter diesen »politischen Gefangenen« befanden sich unter anderem sechs Anführer der seit über einem Jahr gegen die Zentralregierung in Addis Abeba kämpfenden »Volksbefreiungsfront von Tigray« (TPLF). Der Entlassung am äthiopischen Weihnachtstag (»Genna« am 7. Januar) war die Intervention Ahmeds vorangegangen, der die Anklagen wegen Hochverrats fallenließ – just zu dem Zeitpunkt, als sich der US-Sondergesandte Jeffrey Feltman erneut zu Gesprächen in Addis Abeba aufgehalten hatte. Die De-facto-Freisprechung unter anderem von Sebhat Nega, 1975 Gründungsmitglied der TPLF und ihr Anführer bis 1989, der als tigrayischer Hardcorenationalist gilt und für ethnische Gewalt verantwortlich gemacht wird, sorgt für Unverständnis. Die TPLF-Anführer waren vor einem Jahr gefangengenommen worden.

Von seiten der TPLF wurden unterdessen erneut die Kriegführung Ahmeds mit Drohnen wie auch die Verteidigung Eritreas angeprangert. So sollen Drohnen vergangene Woche »absichtlich Zivilisten massakriert« haben, wie es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung heißt. Demnach habe es Luftangriffe auf ein Vertriebenenlager in Dedebit gegeben, wo die »Befreiungsfront« einst gegründet worden war, was Kritiker mutmaßen ließ, dass das Ziel eher ein militärisches Ausbildungslager gewesen sein könnte. Nach unbestätigten Angaben sollen mindestens 56 Menschen getötet worden sein. Die UNO setzte daraufhin Teile ihres humanitären Einsatzes im Nordwesten Tigrays aus.

Bereits im vergangenen Jahr waren Berichte zu der »Human wave«-Taktik der Aufständischen aufgetaucht, bei der Zivilisten gezielt in die Schusslinie gebracht werden. Eritreas Präsident Isayas Afewerki hat sich wiederum erst am Sonnabend in einem Interview mit dem Staatsfernsehen geäußert und erklärt, dass Asmara inzwischen Kenntnis von rund 100 Zielen der TPLF in Eritrea habe – die Raketenangriffe auf den Hauptstadtflughafen im November 2020 seien nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Seine Truppen seien bestrebt, tigrayische Kräfte daran zu hindern, sein Land anzugreifen oder die Stabilität Äthiopiens zu gefährden.

Zu den wiederholten Vorwürfen der humanitären Blockade Tigrays erklärte das äthiopische Außenministerium am 6. Januar, dass »die jüngsten Provokationen und der Beschuss des Gebiets von Abala in Afar durch die TPLF-Truppen den Prozess der humanitären Versorgung weiter in Frage gestellt haben«. Nach Angaben des Nachrichtenportals New Business Ethiopia vom Dienstag stünden auch Regionen in der Provinz Amhara wieder unter TPLF-Kontrolle. An das Welternährungsprogramm (WFP) gerichtet, erklärte Außenamtssprecher Dina Mufti: »Das Schweigen des WFP-Chefs zu den mehr als 1.000 von der TPLF gekaperten Lastwagen und die Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft gegenüber den jüngsten ungerechtfertigten Provokationen auf den humanitären Versorgungsrouten in der Region Afar bringen viele Menschenleben in Gefahr.«

Schon im Dezember, als sich die TPLF aus Amhara und Afar aufgrund des militärischen Drucks zurückziehen musste, hatte der tigrayische Regionalpräsident Debretsion Gebremichael laut dem Portal Eritrea Hub erklärt: »Selbst wenn wir uns zurückziehen, heißt das nicht, dass wir nicht zurückkehren und unseren Feind vernichten werden. Genau das ist unser Ziel – der Feind muss vernichtet werden; es gibt keine andere Möglichkeit.«