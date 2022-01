Unionsfraktion: Kein Antrag zur Impfpflicht

Berlin. Die Spitze der Unionsfraktion hat am Dienstag dementiert, dass CDU und CSU im Bundestag an einem Gesetzentwurf sowie an einem Antrag zu einer allgemeinen Coronaimpfpflicht arbeiten würden. Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei (CDU), wies damit vor einer Sitzung der Fraktion entsprechende anderslautende Äußerungen des CSU-Gesundheitspolitikers Stephan Pilsinger zurück. Dieser hatte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe zunächst gesagt: »Unser Ziel ist es, einen eigenen Unionsantrag auf den Weg zu bringen. Daran arbeite ich mit anderen Gesundheits- und Rechtspolitikern unserer Fraktion.« Am Dienstag ruderte Pilsinger dann zurück. (dpa/jW)