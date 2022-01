Armenviertel abgebrannt

imago images/Aton Chile

Bei einem Großbrand im Norden von Chile sind mindestens 100 Häuser zerstört worden. Mehr als 400 Menschen seien obdachlos geworden, nachdem ihre Häuser in der Siedlung Laguna Verde in der Stadt Iquique in Flammen aufgingen, teilte der Katastrophenschutz des südamerikanischen Landes am Montag (Ortszeit) mit. Viele Häuser der Armensiedlung waren ohne offizielle Genehmigung errichtet worden, zudem gibt es in dem Viertel kaum Hydranten. Nach einigen Stunden brachte die Feuerwehr den Brand nach Angaben von Bürgermeister Mauricio Soria unter Kontrolle. (dpa/jW)