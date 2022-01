Afghanistan droht Hungerkatastrophe

Mstyslav Chernov/AP/dpa Krieg, Wirtschaftskrise und Dürre: Die Menschen in Afghanistan kommen nicht zur Ruhe (Hachka, 13.12.2021)

Es ist der größte humanitäre Spendenaufruf, den die Vereinten Nationen je für ein Land verfasst haben. Wie das UN-Nothilfebüro (OCHA) am Dienstag in Genf bekanntgab, benötigt Afghanistan in diesem Jahr mehr als 4,5 Milliarden Euro an Spenden. Mehr als 27 Millionen Menschen sind in dem durch jahrzehntelangen Krieg zerstörten Afghanistan auf Hilfe angewiesen. Darunter befänden sich auch 131.000 Kinder, die Gefahr liefen, durch Mangelernährung zu sterben, »weil die grundlegendsten Gesundheitsdienste zusammengebrochen sind«. UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sprach von einer »riesigen humanitären Katastrophe«, die sich abzeichne.

Nach der Machtübernahme durch die islamistischen Taliban im August des vergangenen Jahres stellten westliche Geldgeber ihre Hilfszahlungen für das Land ein. Die alte Regierung hatte zuvor jährlich rund 8,5 Milliarden US-Dollar an militärischer und ziviler Hilfe erhalten. Mit diesem Geld wurden rund 75 Prozent der Staatsausgaben finanziert, darunter etwa das Gesundheits- und Bildungssystem. Auch internationale Überweisungen in das Land über das SWIFT-System wurden mit der Machtübernahme der Taliban ausgesetzt, im Ausland geparkte Reserven der afghanischen Zentralbank in Milliardenhöhe eingefroren und somit regelmäßige Bargeldlieferungen in das Land eingestellt.

Angesichts der Lage und auch zunehmender Proteste im Land gegen das Zurückhalten von Geld gab die Weltbank Mitte Dezember Finanzmittel in Höhe von 280 Millionen US-Dollar frei. Das Welternährungsprogramm warnte damals bereits, dass »eine Spirale von Wirtschaftskrise, Konflikten und Dürre dazu geführt hat, dass eine durchschnittliche Familie jetzt kaum noch mit der Lage fertig wird«.

Die USA erhöhten ihren Beitrag am Dienstag um 308 auf insgesamt 782 Millionen US-Dollar seit Oktober 2021. Eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats machte allerdings deutlich, dass die Mittel nicht über die Taliban-Regierung, sondern über »unabhängige« Hilfsorganisationen fließen würden.