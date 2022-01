Fahrten eingestellt

REUTERS/Guglielmo Mangiapane Alitalia-Beschäftigte demonstrieren gegen Entlassungen und die Haushaltspolitik der Regierung (Rom, 16.12.2021)

In Italien halten die Streiks gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Lohnabhängigen auch im neuen Jahr an. Für den 14. Januar werden die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe und des Transportsektors von 8.30 bis 12.30 Uhr die Arbeit niederlegen, um neue Tarifverträge, bessere und sichere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne durchzusetzen. Zu dem Ausstand haben die Branchengewerkschaften FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL TA und Basisgewerkschaften wie USB aufgerufen. Der Streik soll in den Städten den Verkehr der Straßenbahnen, Busse, U-Bahnen, den Nah- und Fernverkehr der Eisenbahnen, Schiffslinien und den Flugverkehr vier Stunden lahmlegen. Sowohl die Arbeiter der Transportunternehmen als auch selbständiger Fuhrbetriebe sind aufgerufen, ihre Dienstleistungen für Konzerne in Industrie und Handel zu unterbrechen. Bei Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen sollen die Räder von null bis 24 Uhr stillstehen. Es wird erwartet, dass sich das landesweit auf alle Wirtschaftszweige auswirken wird.

Im Luftverkehr haben sowohl die Fluglotsen und Beschäftigten des Flughafen- und Abfertigungsservices als auch diverser Transportdienste der ITA, Alitalia, Blueair, Bulgarian, Easyjet und der spanischen Volotea sowie aller wichtigen Flughäfen des Landes erklärt, sich dem Streik anzuschließen. Damit wird es an den römischen Airports, auf Sizilien, in Mailand-Malpensa, in Kalabrien Lamezia Terme und zahlreichen weiteren Flughäfen für wenigstens vier Stunden weder Starts noch Landungen geben.

Mit dem Ausstand erheben die rund 11.000 Beschäftigten der früheren ­Alitalia ihre Stimme gegen die auf EU-Geheiß zugunsten der Konkurrenten Lufthansa und Air France liquidierte nationale Fluggesellschaft, an deren Stelle die neue Italia Trasporto Aereo (ITA) mit weniger als der Hälfte der 100 Maschinen und einem stark reduzierten Liniennetz gebildet wurde. Die ITA übernahm nur etwa 2.800 Beschäftigte der Alitalia. Während den übrigen eine Wiedereinstellung 2022 versprochen wurde, erhielten Ende Dezember dagegen die ersten 1.350 ihre Kündigung. Die von ITA übernommenen Beschäftigten werden, wie das kommunistische Onlineportal Contropiano im Dezember enthüllte, als »Ex Novo« (Neueinstellungen) behandelt. Ihre Verträge sehen in den nächsten drei Jahren Lohnkür­zungen von 20 bis 30 Prozent vor.

Im Transportsektor protestieren die Lkw-Fahrer unter der Losung »Nein zur Veränderung der Lenk- und Ruhezeiten! Ja zur Straßenverkehrssicherheit« auch gegen die im EU-Mobilitätspaket vorgesehene Flexibilisierung und ein komplettes Kabinenschlafverbot. Längere Rundläufe in Europa bedeuteten »weniger Erholung für die Lkw-Fahrer« und würden »alle anderen Verkehrsteilnehmer gefährden«. Dieser Verkehrsbereich ist, wie die staatliche Versicherungsanstalt gegen Arbeitsunfälle INAIL kürzlich einschätzte, mit einer Vielzahl tödlicher Arbeitsunfälle auf der Straße einer der gefährlichsten. Im ersten Halbjahr 2021 habe es offiziell 40 tödliche Arbeitsunfälle gegeben. Aber die Dunkelziffer liege mit 193 bedeutend höher, weil viele als normale Verkehrsunfälle registriert und vom Nationalen Arbeitsinspektorat nicht als Arbeitsunfälle erfasst werden.

Im Transportsektor gibt es viele Lkw-Fahrer mit einem eigenen Fahrzeug, die in unsicheren Verhältnissen leben, mit einem niedrigen Einkommen zu kämpfen haben und sich am Rande der Armut bewegen. Viele landeten 2021 in der Statistik der einen Million in den Ruin getriebenen Selbständigen oder sogenannten Kleinstunternehmer. Der Transportverband Unatras wies daraufhin, dass italienische Lkw-Fahrer im Schnitt 400 Euro weniger als in Deutschland verdienen. Die großen Transportunternehmer unterlaufen ihre Forderungen nach höheren Löhnen durch die Bevorzugung von Ausländern, die zu Dumpinglöhnen arbeiteten.