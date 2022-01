Jeder für sich

imago images/PanoramiC »Taubira für 2022«: Unterstützer werben für die ehemalige Justizministerin in Paris (18.12.2021)

Fünf Leute waren offenbar nicht genug. Mit Christiane Taubira, der Justizministerin des früheren Präsidenten François Hollande, hat die französische Linke seit Sonntag sechs Kandidatinnen und Kandidaten, die am 10. April zum ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl antreten wollen. Ihr gemeinsamer Nenner: Für die erste Runde kommt in den Umfragen der Meinungsforscher derzeit niemand auf mehr als neun Prozent Zustimmung bei den Wahlberechtigten. Der Traum der linken Wählerinitiative »Primaire populaire«, die seit März vergangenen Jahres auf eine Urwahl eines gemeinsamen Kandidaten mit echten Erfolgsaussichten drängt, ist damit wohl endgültig geplatzt.

Nicht nur wurde Taubira, kaum hatte sie ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt, von den Demoskopen mit mickrigen Umfragewerten von drei Prozent ans untere Ende der parteiübergreifenden, bisher 15 Namen zählenden Bewerberliste einsortiert. Weit schlimmer für die 69 Jahre alte Juristin aus der ehemaligen französischen Strafkolonie Cayenne in Französisch-Guayana dürfte die Erkenntnis sein, dass ihre Konkurrenten Yannick Jadot (Grüne), Jean-Luc Mélenchon mit seiner Bewegung La France insoumise (LFI) sowie der Kommunist Fabien Roussel, die sozialdemokratische Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und der inzwischen parteilose Arnaud Montebourg nicht bereit sind, an der »Primaire populaire« überhaupt teilzunehmen.

Die ist für die vier Tage vom 27. bis zum 30. Januar vorgesehen, weshalb Mélenchon und Jadot zürnen, dass ein »ernsthafter Wahlkampf« nicht erst zwei Monate vor dem Votum im April geplant und organisiert werden könne. Beide verweisen, unterstützt von Roussel, auf ihre eigenen, bereits seit Monaten laufenden Kampagnen und auf Programme, die sich freilich nur in wenigen Punkten – etwa der Nutzung von Atomenergie – unterscheiden. Taubira habe, im Gegensatz dazu, bisher keine erhellenden Aussagen darüber gemacht, wie sie das Land nach einem angenommenen Sieg über den derzeitigen Amtsinhaber Emmanuel Macron zu führen gedenke.

Auf der Strecke bleibt angesichts dieser Argumentation die linke Wählerschaft. Rund 75 Prozent des linken politischen Lagers – ob Grüne, Kommunisten, Sozialisten oder Sozialdemokraten – hatten sich in jüngsten Umfragen für die Urwahl eines gemeinsamen Kandidaten oder einer Kandidatin ausgesprochen und drohen mit Verweigerung der Stimmabgabe am 10. ­April – sollten die nunmehr sechs Darsteller des linken Wahltheaters sich weiter auf öffentlicher Bühne fetzen, statt sich dem gemeinsamen Gegner zu widmen und dem eigentlichen Ziel, den Neoliberalismus Macrons durch ökosoziale Politik zu ersetzen.

Immerhin rund 300.000 Unterschriften hat die Volksinitiative »Primaire populaire« bisher gesammelt, ihr Sprecher Samuel Grzybowski »begrüßte« am Montag »selbstverständlich die Ankündigung Taubiras«. Ob die bei der bürgerlich-katholischen Rechten verhasste schwarze Politikerin, die als Justizministerin die »Mariage pour tous«, die gleichgeschlechtliche Heirat, mit einem nach ihr benannten Gesetz erzwang, in der geplanten Urwahl tatsächlich zur gemeinsamen Kandidatin würde, ist nicht sicher. »Es könnte (die favorisierte) Taubira sein, oder auch nicht«, sagte Grzybowski. »Was wir wollen, ist eine Persönlichkeit, die Ökologie und soziale Gerechtigkeit um sich versammelt.«

Die Zustimmung der sechs zur Urwahl sei für die Initiative längst keine Bedingung mehr. »Die Abstimmung wird stattfinden; unsere eigentliche Frage ist nicht die nach der Teilnahme, sondern die der Anerkennung des Resultats«, so Grzybowski. Was die gewaltigen »Egos« von Bewerbern wie Mélenchon oder Jadot betreffe, so könnten sie »jeder für sich sterben oder gemeinsam siegen«. Am 15. Januar wollen Grzybowski und seine Leute die »endgültige« Liste jener Personen veröffentlichen, die – ob sie nun wollen oder nicht – zur Wahl stehen. Gewinner oder Gewinnerin hätten in der folgenden Kampagne – natürlich rein theoretisch – die gesamte linke Wählerschaft hinter sich.