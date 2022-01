Dabeisein ist alles

Boris Roessler/dpa »Mehr soziale Gerechtigkeit wagen« lautet das Motto von Gerhard Trabert

Mit Blick auf die Geschichte sind Linke das Scheitern gewohnt. Das gilt auch für den vergleichsweise kleinen politischen Kosmos der BRD. Dennoch war der mit 4,9 Prozent beinahe halbierte Stimmenanteil der Partei Die Linke bei der zurückliegenden Bundestagswahl ein vorläufiger Tiefpunkt – nur dank drei gewonnener Direktmandate ist sie noch in Fraktionsstärke im Parlament vertreten. Vor der am 13. Februar angesetzten Wahl des Bundespräsidenten hat Die Linke nun erneut ein Scheitern ihrerseits vorbereitet, wenn auch dieses Mal sehenden Auges. Mit dem Sozialmediziner Gerhard Trabert hat die Partei einen Gegenkandidaten zum Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier aufgestellt. Das machte zuerst die Süddeutsche Zeitung am Sonntag abend öffentlich. Am Montag beschlossen die Spitzen von Patei und Fraktion die Nominierung einstimmig, wie die Linke-Kovorsitzende Janine Wissler via Twitter verbreitete. Die Personalie Trabert soll am Dienstag öffentlich vorgestellt werden.

Im Gegensatz zu Trabert ist über den voraussichtlich wiedergewählten Bundespräsidenten Steinmeier einiges bekannt. Der langjährige SPD-Politiker war unter anderem Kanzleramtschef von Gerhard Schröder sowie Außenminister unter Angela Merkel und hat sich so auf verschiedenen Wegen um Staat und Kapitalinteressen »verdient« gemacht, wenn es etwa um »Agenda 2010« oder Kriegseinsätze der Bundeswehr geht. Dass neben den Ampelparteien in der vergangenen Woche auch die Union ihre Unterstützung für eine weitere Amtszeit des Sozialdemokraten erklärte, wird allerdings von CDU-Chef Armin Laschet zuvorderst damit begründet, Steinmeier habe »als Bundespräsident mit großer Leidenschaft unsere Demokratie und den Zusammenhalt in unserem Land gestärkt«. Sein Gegenkandidat Trabert sieht das anders. Er wolle seine »Kandidatur nutzen, um auf die Armut und soziale Ungerechtigkeit in diesem Land hinzuweisen und um als Fürsprecher von Menschen aufzutreten, die zuwenig gehört werden«, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Das habe in der bisherigen Amtszeit Steinmeiers keine große Rolle gespielt. »Da hätte er sich schon mal ein bisschen öfter zu Wort melden können«, wagte Trabert vorsichtige Kritik.

Der 65jährige Arzt und Sozialarbeiter aus Mainz ist Gründer des Vereins »Armut und Gesundheit in Deutschland«. Zudem ist er Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Hochschule Rhein-Main. Mit seinem »Obdachlosenmobil« versorgt er wohnungslose Menschen im Raum Mainz. Darüber hinaus war Trabert immer wieder als Arzt in Krisengebieten im Einsatz, so im selbstverwalteten nordsyrischen Rojava und nach dem Brand des Geflüchtetencamps »Moria« auf der griechischen Insel Lesbos. Auf seiner Homepage steht in großen Buchstaben: »Armut macht krank. Krankheit macht arm.« Es sei demnach sein »wichtigstes Anliegen, diesen Missstand in die Öffentlichkeit zu tragen und zu versuchen, betroffenen Menschen als Sozialarbeiter und Arzt ein Stück Würde zurückzugeben«. Im vergangenen Sommer war er als parteiloser Direktkandidat für Die Linke im Bundestagswahlkreis Mainz angetreten, er erhielt gut zwölf Prozent der Erststimmen, verpasste jedoch den Einzug in den Bundestag.

Die Nominierung von Trabert stellt für Die Linke eine willkommene Gelegenheit dar, mit ihren erklärten Kernforderungen mediale Aufmerksamkeit zu generieren. Zuletzt war die Partei vor allem dadurch aufgefallen, dass die Aufarbeitung des Wahldebakels mehr schlecht als recht vonstatten ging und von wenig aussagekräftigen »Strategiepapieren« begleitet wurde. Ein wohl eher unfreiwilliger Gefallen, den Die Linke zudem dem bundesrepublikanischen Parlamentarismus macht, ist zumindest der damit aufkommende Anflug eines Verdachts, bei der Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung am 13. Februar könnte es sich um eine demokratische Angelegenheit im Sinne eines Wettstreits um die besten Ideen und Köpfe handeln. Dabei bekommt sie zweifelhafte Unterstützung: Am Montag teilte die AfD mit, ebenfalls einen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl aufstellen zu wollen.