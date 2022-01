Akutes Hautproblem

imago images/SNA Hätte beinahe seine sportliche Karriere frühzeitig beendet: Martin Nörl liegt am Sonntag in Krasnojarsk in Führung

Vor vier Jahren ließ sich der Snowboarder Martin Nörl in Tattoo auf die Innenseite des rechten Oberarms stechen. Es zeigt nicht nur die fünf olympischen Ringe und die drei Buchstaben »SBX« für seine Disziplin Snowboardcross, sondern auch eine »8« für seinen Rang bei den vergangenen Olympischen Spielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. Platz acht sei sein sportliches »Highlight« gewesen, wie er dem Sport-Informations-Dienst (sid) sagte. Nörl könne damit »zufrieden sein«. Jetzt könnte er sich selbst akute Hautprobleme bescheren.

Schuld daran sind seine aktuellen Leistungen: Am Wochenende gewann er im russischen Krasnojarsk seine Weltcuprennen zwei und drei. Beim Rennen am Samstag wurde hinter ihm der Franzose Merlin Surget Zweiter, gefolgt von Julian Lüftner (Österreich). Am Sonntag dann belegten Jakob Dusek (Österreich) und Éliot Grondin (Kanada) die Treppchen hinter Nörl. Paul Berg (Konstanz) verpasste bei knackigen 20 Grad minus das Podium als starker Vierter nur knapp. »Es ist brutal gut gelaufen«, sagte Nörl: »Die Starts waren für meine Verhältnisse recht gut. So war ich dran und konnte gut überholen. Es lief einfach wie eine Eins.« Nicht so brutal gut läuft es in Sachen Pandemie: Am Rande der Wettkämpfe wurden zwei namentlich nicht genannte Aktive positiv auf das Coronavirus getestet, das hatte der Internationale Skiverband FIS bereits am Samstag mitgeteilt.

Für die im Februar anstehenden Olympischen Spiele in Beijing zeigt sich Nörl so gut aufgelegt wie noch nie. Um wieder nur Platz acht zu erreichen, müsste er sich in aktueller Form wohl eher in Zurückhaltung üben. Dabei wollte Nörl vor etwas weniger als vier Jahren bereits das Brett in die Ecke stellen und seine sportliche Karriere vorzeitig beenden. Der Grund: Sein erstes Kind war unterwegs. »Da überlegst du.« Außerdem habe ihm »die Perspektive gefehlt«. Er war der Meinung, dass sich im Verband Snowboard Germany »etwas entwickeln muss«, ihm war wichtig, »dass ich vier Jahre später am Start sagen kann: Ich bin besser als damals.« Gesagt, getan.

Nörl jedoch, der aus Sonthofen im Allgäu stammt, bleibt bescheiden, vielleicht mag er auch nicht dran denken, die Acht auf seiner Haut korrigieren lassen zu müssen. »Goldfavorit? Das bin ich bestimmt nicht«, betonte er nach seinem Doppelsieg. »In China herrschen andere Bedingungen. Das wird ganz schwierig für mich.« Beim Weltcup auf der Olympiastrecke in Secret Garden schrammte er Ende November mit Rang sieben knapp an seiner Plazierung von 2018 vorbei.

Nörl ist freilich nicht der einzige deutsche Medaillenkandidat für Peking – dass sich im Verband etwas getan hat, war nicht zuletzt an diesem Wochenende zu sehen. Stefan Baumeister verpasste beim Parallelriesenslalom im Schweizer Scuol nur hauchdünn den Sieg und wurde Zweiter, knapp hinter dem Russen Dmitri Loginow und vor dem Dritten Sangho Lee (Südkorea). Andre Höflich belegte in der Halfpipe in Mammoth Mountain/USA einen starken dritten Rang. Und dann ist da auch noch Ramona Hofmeister. Sie fährt als größte Medaillenfavoritin nach Peking, schwächelte aber und schied in Scuol bereits im Achtelfinale aus. Dafür wurde Carolin Langenhorst Vierte. Siegerin des Tages war die Österreicherin Sabine Schöffmann, vor den beiden Schweizerinnen Julie Zogg und Ladina Jenny.