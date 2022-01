RUNGROJ YONGRIT/EPA/dpa Das Liebste: Zidane und ich

Grüße aus der Piefkeshauptstadt, was geht in Wien?

Echt viel, würde ich meinen: So gab es z. B. eine Klagedrohung gegen Kinder und jugendliche Besetzer einer Baustelle der Stadtstraße in Wien-Donaustadt – diese wurde nach einer auch medialen Entrüstungswelle zähneknirschend von der SPÖ/Neos-geführten Stadtregierung wieder zurückgenommen. Zur Erklärung: SPÖ gleich Sozialdemokratische Partei Österreichs gleich ein müder Abklatsch der ehemals stolzen sozialistischen Partei; Neos gleich Partei Das neue Österreich gleich ein müder Abklatsch der müden deutschen FDP.

Hattet ihr Knatsch mit Tante Corona in den letzten Monaten? Es scheint, die Ösis wären noch depperter als die Deutschen?

Was die »Wie deppert kann man denn noch sein?«-Skala angeht, liegen wir derzeit vor den Deutschen, das stimmt, doch das kann sich in Kürze wieder ändern, vor allem, wenn man sich das jeweilige handelnde politische Personal ansieht.

Jesus kam nur bis Eboli, wer kam bis Wien?

Unter anderen ich – aber weiter werde ich es auch nicht mehr schaffen.

Was macht ein Macher der Wiener Fußballbibliothek?

Viel recherchieren, in Antiquariaten stöbern, mit anderen Fußballkulturinteressierten kommunizieren, Netzwerke aufbauen, nützen und füttern. Und dann natürlich das Einpflegen der Medien: Katalogisieren, meine eigentliche Profession bei den Büchereien Wien. Dazu Etikettieren, Systematisieren und schließlich ins Regal einordnen.

Welches Buch der »Fubi« ist Ihnen das liebste?

Philippe Dubath: »Zidane und ich: Brief eines Fußballspielers an seine Frau«.

Hat die österreichische Nation der Autoren auch schon mal gegen die Deutschen gewonnen?

Ich kann mich nicht daran erinnern, aber wir waren schon einmal knapp dran, ein nicht gegebener Elfmeter – nach einem rüden Foul an mir – brachte die Wende und einen schmeichelhaften Sieg für die Deutschen. Ich habe vor, zumindest so lange zu spielen, bis wir das einmal geschafft haben.

Sie sind doch als fußballernde Leseratte bestimmt Fan des Wiener Sportclubs: Friedhofstribüne, Schlüsselgebimmel, Rotfrontgedöns?

Na ja, als Fußballbibliothekar pflege ich eine gewisse Distanz zum Fantum – und mit höher werdendem Alter werden mir auch zu dicht auftretende Massen immer suspekter und unangenehmer –, aber ja, ich hege eine gewisse Sympathie für die schwarz-weißen Dornbacher, aber mehr noch für die Grazer »Schwoazn«, SK Sturm Graz, bei denen ich in meiner Jugend für zwei Saisonen im Tor stand.

Welches ist warum das geilste Wiener Derby?

Wiener Sportclub gegen First Vienna FC. Beide spielen zur Zeit in der Regionalliga Ost, in der 3. Leistungsgruppe, sind zwei der traditionsreichsten Vereine Österreichs, spielen auf den ältesten Fußballplätzen und haben beide einen tollen und für diese Liga auch zahlreichen Support. Über die Grenzen bekannt ist das »Derby of Love« der beiden Vereine. Viele Anhängerinnen und Anhänger distanzieren sich aber mittlerweile davon, da es zu einem boboesken und vermarkteten Event verkommen ist.

In welchem Stadion treiben sich die meisten Brillenträgerinnen mit Hochschulabschluss herum?

Das muss wohl die »Hohe Warte«, die Heimspielstätte der Vienna sein.

Was können wir von den Wienerinnen und Wienern lernen?

Raunzen, Jammern, Sudern, ein Leben nach dem Motto: »Morgen ist – vielleicht – auch noch ein Tag« und »Was du heute kannst besorgen, das verschiebe lieber auf morgen« und dem Tod den Stinkefinger zeigen.