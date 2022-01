Tagebuch im Altpapier

Pepito produzioni/Amka Films Was die schrecklichen Kinder unter den unaufmerksamen Blicken der Eltern wohl aushecken mögen?

»Was folgt, basiert auf einer wahren Geschichte«, behauptet zu Beginn dieses Films aus dem Off ein anonym bleibender Erzähler. »Die wahre Geschichte basiert auf einer unwahren«, fügt er rätselhaft hinzu, um dann provokant einzuräumen: »Die unwahre Geschichte ist eher uninspiriert.« Gut anderthalb Stunden später erhalten wir von dem Mann sogar eine ausdrückliche Entschuldigung für »diese sinnlose, traurige und düstere Geschichte«, die sein letzter Kommentar zugleich zur »Tirade eines vom Leben Gelangweilten« erklärt – bevor schließlich eine alternative Variante des Filmanfangs hinterhergeschoben wird.

Diese gezielte Verrätselung hat den Effekt, den Plot tatsächlich unvorhersehbar zu machen. Für ihr Drehbuch haben die beiden Regisseure, die römischen Zwillinge Damiano und Fabio D’Innocenzo, auf der vorletzten Berlinale zu Recht einen Silbernen Bären erhalten.

Bereits aus dem Umstand, dass die vermeintlichen Gedanken eines Schulmädchens hier von der sonoren Stimme eines Mannes Mitte fünfzig vorgetragen werden, ergibt sich eine überraschend reizvolle Irritation. Der Offerzähler behauptet, ein Kindertagebuch im Altpapier gefunden und den unvermittelt abbrechenden Text selbst weitergesponnen zu haben. Dabei lassen einzelne Bemerkungen bald Rückschlüsse darauf zu, welche Filmfigur der angeblichen Tagebuchschreiberin entspricht. Allerdings steht Alessia (Giulietta Rebeggiani) fast nie im Zentrum der Handlung, und ihr eigener Blickwinkel deckt sich in keiner Weise mit der Erzählperspektive des Films, die ständig zwischen verschiedenen präpubertären Kindern und deren Eltern im Umland von Rom wechselt.

So dauert es denn auch eine knappe Stunde, bis sich der dramatische Kern der Handlung herausschält: ein hochexplosives Schulprojekt, das Alessia und ihr Bruder Dennis (Tommaso di Cola) sowie ihr Mitschüler Geremia (Justin Korovkin) unter den unaufmerksamen Augen ihrer jeweiligen Eltern vorantreiben. Die kühle Ungerührtheit der Kinder kontrastiert dabei mit den brodelnden Temperamenten der Erwachsenen, die bestenfalls zu großmäuligem Aktionismus neigen und schlimmstenfalls zu hinterhältiger Aggression.

Dabei streichen die Innocenzos, während satte Farben und gelegentliche Sonnenflecken auf der Kameralinse drückende Ferienhitze suggerieren, jeweils die groteskesten Facetten der Figuren heraus: mit Großaufnahmen schlechter Zähne, stoppeliger Schamhaare oder eines blutigen Masernausschlags. In Kombination mit der absichtlich verkomplizierten Erzählstruktur markiert diese Ästhetik einen deutlichen Unterschied zu dem beiläufigen Realismus, den die 1988 geborenen Filmemacher 2018 für ihr Spielfilmdebüt »La terra dell’abbastanza« gewählt hatten.

Dort erschien das ebenfalls an der Peripherie Roms angesiedelte (sub-)proletarische Milieu vertraut – wenn auch nur, weil es Abbildungen aus anderen Spielfilmen und Fernsehserien mit Mafiathematik ähnelte. Im Vergleich zu dieser vagen Skizze werden in »Bad Tales« Berufs- und Wohnsituationen konkret herausgearbeitet: Man bekommt früh eine Panoramaaufnahme der Reihenhaussiedlung zu sehen, in der die meisten Filmfiguren leben. Beim Abendessen klagt ein Familienvater darüber, dass er wegen Arbeitslosigkeit zum Hausmann degradiert sei, während ein anderer die Produktpalette seines Arbeitgebers auflistet und selbstgefällig einen Leitspruch von Steve Jobs aufsagt.

Doch die erwähnten Verfremdungen machen den Kurzschluss unmöglich, die Milieuzeichnungen dieses Films für bare Münze zu nehmen. Um so mehr wecken sie die Neugier darauf, wie brüchig die bürgerliche Fassade im realen Umland von Rom tatsächlich sein mag. Und inwiefern dabei wirklich, wie hier angedeutet, Berührungspunkte zu einem ländlichen Lumpenproletariat bestehen, das sich von den Essensresten ernährt, die beim prekären Kellnerjob abfallen.