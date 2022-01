Abgrund des Tages: Tor zur Hölle

Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS Kann alles: Gurbanguly Berdymuchammedow

Um eine Präsidentschaftswahl – und das nicht nur einmal – mit einem Ergebnis von mehr als 97 Prozent der Stimmen zu gewinnen, muss man sich als Staatsoberhaupt schon äußerste Beliebtheit in der Bevölkerung erarbeitet haben. Mittels seines Allroundtalents macht das Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdymuchammedow, nennen wir ihn an dieser Stelle der Einfachheit halber und im Sinne seiner Sympathiewerte Big B. Der Präsident Turkmenistans hat’s einfach drauf und für alle Geschmäcker was auf Lager: Er ist Sänger, DJ, Gitarrist, Sieger bei Autorennen, Jockey, Buchautor mit Extremoutput und Komponist, unter anderem des Überhits »Vorwärts, vorwärts, nur vorwärts, heimatliches Turkmenistan«. Und er hat sogar ein Medikament gegen das Coronavirus entdeckt: Steppenkraut, ein betäubendes Pflänzchen, das zur Seuchenprävention verbrannt werden solle. Doktor der Medizin und Wirtschaftswissenschaften, Professor, Armeegeneral – der Staatschef ist auf Zack.

Die knapp drei Prozent der Turkmenen, die ihn nicht gewählt haben, müssen der Gothic-Szene angehören. Denn für Morbides hat der Präsident eher nichts übrig. Ihn gruseln zum Beispiel schon schwarze Autos, weshalb er 2018 kurzerhand entsprechend lackierte Fahrzeuge von den Straßen verbannen ließ. Und es gibt noch ein Erbe der Sowjetunion in der Karakum-Wüste, das dem Staatschef nicht ganz geheuer ist: ein 69 Meter breiter Krater, in dem seit 1971 – nach einer missglückten Bohrung – Methangas brennt. Berdymuchammedow hat’s schon im Guten versucht, das »Tor zur Hölle«, wie es Einheimische nannten, vor drei Jahren in das »Leuchten von Karakum« umbenannt. Mit Poesie war dem lodernden Schlund nicht beizukommen. Doch nun soll Schluss sein mit der Teufelspforte. Am Sonnabend dekretierte der Präsident, dass das Loch in der Wüste gestopft werde. Wie das gehen soll? Big B wird das schon hinkriegen.