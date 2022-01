»Es gibt keinen Kontakt zu einer kritischen Öffentlichkeit«

Daniel Karmann/dpa Abschottung als bewährtes Konzept: Eingang zum Gelände des »Anker-Zentrums« in Bamberg (7.12.2018)

Die Ampelregierung spricht sich in ihrem Koalitionsvertrag für eine Abschaffung der sogenannten Anker-Zentren aus. Kurz vor dem Jahreswechsel sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU, dass sich das Konzept dahinter aus bayerischer Sicht bewährt habe und er daran festhalten möchte. Wie sehen Sie das?

Das Konzept »Anker-Zentrum« war so gedacht, dass alle Behörden, die wichtig für Asylverfahren sind, an einem Ort sind. Das Argument der CSU für die Einführung der »Anker-Zentren« war eine Beschleunigung der Asylverfahren. Das ist in der Praxis so nicht eingetreten. In der Realität führen die Zentren dazu, dass die Menschen in den Lagern in vollkommener Isolation leben müssen, sich Entrechtung ausgesetzt sehen und deutlich schlechtere Lebensbedingungen haben, als sie in kleineren Unterkünften hätten.

Von welchen Problemen berichten die Bewohnerinnen und Bewohner?

Die Probleme der Unterbringungsform sind in allen Lebensbereichen sichtbar. Es geht bei der Ernährung los. Die Geflüchteten dürfen nicht selbst kochen, sondern werden von einem Caterer versorgt. Sie dürfen keine frischen und offenen Lebensmittel ins Lager mitnehmen. Der Zugang zu unabhängigen Fachärzten wird erschwert, Infektionsschutz ist dort unmöglich durchzusetzen.

»Anker« steht als Akronym für »Ankunft, Entscheidung, Rückführung«. Helfen diese Zentren, unabhängige und ergebnisoffene Asylverfahrens zu gewährleisten?

Nein. Es steht im Namen selbst, dass im Unterbringungskonzept die Abschiebung schon mitgedacht wird. Und genau so sind diese Zentren konzipiert. Es wird der Zugang zu Rechtsanwältinnen und -anwälten erschwert sowie versucht, den Zugang zu Beratungsorganisationen und Unterstützungsstrukturen wie Ehrenamtlichen zu behindern. Die Lager sind so abgelegen, dass es keinen Kontakt zu einer kritischen Öffentlichkeit gibt. In der Summe beeinträchtigen die Zentren die Asylverfahren und machen sie in keinem Fall fairer.

Wir als Beratungsorganisation haben ein explizites Zugangsverbot dort bekommen, wir mussten gerichtlich dagegen vorgehen und konnten es so weit aufweichen, dass wir für Einzelfälle einen mandatierten Zugang bekommen haben. Das Zugangsverbot zeigt: Es ist systemisch gewollt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner isoliert werden und weder Unterstützung noch Beratung bekommen. So sollen sie möglichst schnell einen negativen Bescheid für ihr Asylverfahren erhalten und abgeschoben werden können.

Ihre Organisation, der Infobus Ingolstadt, versucht eine unabhängige Rechtsberatung für die Menschen in den Zentren anzubieten. Inwiefern erschweren die »Anker-Zentren« diese Arbeit im Gegensatz zu anderen Sammelunterkünften?

Allein schon praktisch gesehen, liegen diese Lager sehr weit außerhalb. Das macht es uns schwer, mit unserem Bus dorthin zu gelangen. Wegen des Zugangsverbotes müssen wir auf einem Feldweg vor der Unterkunft stehen und da die Beratung geben. Das macht es für die Personen schwieriger, mit uns in Kontakt zu treten.

Seit 2018 findet im Infobus vor den »Anker-Einrichtungen« in Ingolstadt und Manching eine mehrsprachige Erstberatung für Geflüchtete im Asylverfahren statt. Gibt es keine Rechtsberatung in den Zentren?

Es gibt eine vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge selbst angebotene – sie nennen es unabhängige – Beratung. Aber tatsächlich ist das eine Art Sammelinformation und keine unabhängige und fallbezogene Beratung. Die Geflüchteten kriegen nur generelle Erstinformationen, und es gibt keinen Zugang zu fallspezifischen Beratungsangeboten.

Bayern nimmt in der Flüchtlingspolitik traditionell eine Sonderrolle ein. Was wäre aus Ihrer Sicht ein »guter bayerischer« Weg für die Unterbringung und den Umgang mit flüchtenden Menschen?

Langfristig sollte eine dezentrale Unterbringung in kleineren Unterkünften oder in eigenen Wohnungen ermöglicht werden. Bisher ist es alleinstehenden Menschen für mindestens anderthalb Jahre nicht erlaubt, aus den »Anker-Zentren« auszuziehen. Für uns gibt es nur eine Lösung: deren Abschaffung.