Rücktritt von Zyperns Außenminister

Nikosia. Der zyprische Außenminister Nikos Christodoulidis hat am Sonntag seinen Rücktritt bekanntgegeben. Der 48jährige erklärte dies mit seinem Wunsch, Präsident der EU-Inselrepublik zu werden. »Ich verheimliche nicht, dass mich eine Kandidatur für die Wahlen 2023 interessieren würde«, sagte Christodoulidis in einem Statement im Außenministerium in Nikosia. Einzelheiten werde er zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, so der Politiker der konservativen Partei Demokratische Gesamtbewegung (DISY). (dpa/jW)