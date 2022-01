USA: Biden nominiert neuen Centcom-Chef

Washington. US-Präsident Joseph Biden hat General Michael Kurilla als neuen Chef des Zentralkommandos der US-Streitkräfte (Centcom) nominiert. Der 55jährige soll die Nachfolge von General Kenneth McKenzie antreten, wie das Pentagon am Freitag (Ortszeit) bekanntgab. Die Personalie muss noch vom Senat bestätigt werden. Das Zentralkommando der US-Streitkräfte ist für die Kriegseinsätze im Irak, in Syrien, Afghanistan und im Jemen zuständig. Kurilla leitet derzeit das 18. Luftlandekorps, das in Fort Bragg, North Carolina, den Großteil der Einsatzkräfte der US-Armee umfasst. (AFP/jW)