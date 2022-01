Flügelkampf und Galadinner

imago images / ZUMA Press Hat Staats- und Parteichef Cyril Ramaphosa Rückhalt für die Erneuerung des ANC? (Johannesburg, 12.5.2019)

Mit einem Festakt vor 2.000 Parteianhängern hat Südafrikas Regierungspartei African National Congress (ANC) am Sonnabend den 110. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Nach der coronabedingten Absage der Feierlichkeiten im vergangenen Jahr fand das Ereignis, das traditionell einen Ausblick auf das Jahresprogramm der Partei gibt, nun wieder als Präsenzveranstaltung statt, wenn auch vor streng limitierter Kulisse im Old Peter Mokaba Stadium in Polokwane im Norden des Landes. Für den ANC wird 2022 ein prägendes Jahr. Im Dezember steht der alle fünf Jahre stattfindende Wahlparteitag an, auf dem entschieden wird, wer die Partei in die nächsten Parlamentswahlen führt.

Die Feierlichkeiten folgten für die ehemalige Befreiungsorganisation und ganz Südafrika auf eine grauenvolle Woche. Am Sonntag und Montag vor einer Woche zerstörte ein verheerender Großbrand das Parlament in Kapstadt. Als mutmaßlicher Täter wurde ein Erwerbsloser präsentiert, der schlafend vor dem brennenden Gebäudekomplex aufgegriffen worden war und laut Staatsanwaltschaft Diebesgut – »Laptops, Geschirr und Dokumente« – aus dem Parlament bei sich gehabt haben soll. In der Folge wurde bekannt, dass das Löschsystem nicht korrekt gewartet, die Wasserzufuhr abgestellt und selbst der Videoüberwachungsraum vier Stunden lang unbesetzt war. Als am Mittwoch dann auch noch ein verurteilter Mörder, seit 2019 auf Bewährung frei, mit einem Hammer die Scheiben im Eingangsbereich des Verfassungsgerichts in Johannesburg zerschlug, witterten etliche Medien bereits eine neuerliche Verschwörung finsterer Mächte aus dem Lager des 2018 zum Rücktritt gezwungenen Expräsidenten Jacob Zuma.

In für ANC-Feiern ungewohnter Offenheit sprach Zumas Nachfolger als Staats- und Parteipräsident, Cyril Ramaphosa, am Sonnabend die interne Spaltung der Partei an, als er das Statement des Nationalen Exekutivrats der Partei verlas – und immer wieder durch persönliche Anmerkungen ergänzte. Eine vielsagende Zusatzinformation lieferte er schon vorab: 15 Entwürfe, so erwähnte Ramaphosa, habe es gebraucht, ehe die finale Botschaft durch das höchste Parteigremium abgesegnet wurde. »Wir müssen die Tatsache, dass die ANC-Strukturen in einem schlechten Zustand sind, offen eingestehen und entschlossen darauf reagieren«, heißt es nun in dem Dokument. Viele der Parteiverbände seien »auf organisationsinterne Konflikte, Lagerdenken und das Voranbringen der Eigeninteressen individueller Führer ausgerichtet statt auf die Hoffnungen der Gemeinden, denen sie dienen sollten«. Abweichend vom Manuskript kündigte Ramaphosa gegen Ende seiner Rede an, den ANC »komplett erneuern und neu positionieren« zu wollen. Immer wieder verwies er auf einen Neuaufbau der Partei, der er zugleich fast trotzig attestierte, dass sie »lebt«.

Zwei Fragen werden für die Zukunft entscheidend sein. Die erste: Hat der Staats- und Parteichef den politischen Rückhalt für den Erneuerungsprozess? Seitdem er Ende 2017 an die ANC-Spitze gewählt wurde, hat die Organisation Zuma aus dem Amt gedrängt und dessen Vertrauten Elias ­Magashule wegen Korruptionsvorwürfen vom Amt des Parteigeneralsekretärs suspendiert. Zugleich scheinen aber weite Teile des staatlichen Sicherheitsapparats noch von Zuma-Getreuen unterwandert.

Die zweite Frage ist, wieviel sich unter Ramaphosa überhaupt ändert oder ändern kann. Am Vorabend des Jubiläums veranstaltete der in schweren Finanznöten steckende ANC, der zuletzt nicht einmal mehr die Gehälter der eigenen Mitarbeiter zahlen konnte, am Freitag erneut sein jährliches Galadinner, bei dem Unternehmer für horrende Summen Plätze neben politischen Entscheidungsträgern kaufen können. Augenfälligster Unterschied zur Zuma-Ära: Der Stuhl neben dem Präsidenten kostete nun 1,2 Millionen Rand (67.000 Euro) und nicht wie zuvor »nur« eine Million. Die Kommunikationsabteilung der Partei bezeichnete die Veranstaltung auf Twitter als »Beitrag des ANC zur Förderung des sozialen Zusammenhalts«.