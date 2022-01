Razzien im Kosovo gegen Bitcoin-Schürfer

Pristina. Im Kosovo sind angesichts einer Energiekrise am Sonnabend 272 Computer zum Erzeugen von Kryptowährung beschlagnahmt worden. Die Polizei nahm außerdem einen Menschen fest. In der vergangenen Woche hatte die Regierung in Pristina ein vorübergehendes Verbot für das »Schürfen« digitalen Vermögens verhängt, um den Stromverbrauch zu senken. Kryptowährungen wie Bitcoin werden durch das Lösen komplexer Gleichungen erzeugt, wofür enorme Mengen an Energie benötigt werden. Die beschlagnahmten Geräte verbrauchten soviel Strom wie 500 Haushalte im Monat, das entspreche zwischen 60.000 und 120.000 Euro, erklärte Finanzminister Hekuran Murati auf Facebook (AFP/jW)