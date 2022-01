Versäumnisse an Schulen nicht aufzuholen

Berlin. Knapp zwei Drittel der Lehrer (64 Prozent) an weiterführenden Schulen gehen durch die Coronapandemie von nicht mehr aufzuholenden Versäumnissen bis zum Schuljahresende aus. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Philologenverbandes bei rund 7.000 Lehrkräften (Gymnasien und zum Abitur führende Schulen) im gesamten Bundesgebiet vom November 2021 hervor, wie AFP mit Bezug auf Bild am Sonntag meldete. Fast die Hälfte der befragten Lehrkräfte (49 Prozent) gab außerdem an, dass an ihrer Schule nicht ausreichend Fachlehrkräfte für den regulären Unterricht eingestellt worden sind. (AFP/jW)