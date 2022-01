NRW: Aktionstag gegen Tagebau Garzweiler II

Lützerath. Hunderte Menschen haben sich am Sonnabend an einem hybriden Aktionstag für den Erhalt des vom Braunkohletagebau bedrohten Dorfes Lützerath im rheinischen Revier eingesetzt. Im Rahmen der zentralen Veranstaltung haben Umweltaktivisten gelbe Kreuze als Symbol des Braukohlewiderstands aufgestellt. Beteiligt an dem Aktionstag waren mehr als 40 Städte. Die Bundesregierung hatte angekündigt, am Tagebau Garzweiler fünf auf dem Gebiet von Erkelenz gelegene Dörfer erhalten zu wollen. Über den Ort Lützerath soll demnächst das Oberverwaltungsgericht Münster entscheiden. (dpa/jW)