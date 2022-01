Waffenfund bei Razzia in Sachsen

Dresden. In Sachsen hat die Polizei bei einer Razzia in der Wohnung eines mutmaßlichen Anhängers der »Reichsbürger«-Szene in Thiendorf (Landkreis Meißen) mehrere Waffen sichergestellt. Konkret handele es sich um eine Langwaffe sowie drei Pistolen, die der Mann legal besaß, wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte. Der 65jährige stehe im Verdacht, Lokalpolitiker aus den Landkreisen Meißen und Bautzen bedroht zu haben. Die waffenrechtliche Erlaubnis wurde dem Mann durch die Waffenbehörde des Landratsamts Meißen entzogen. Die Ermittlungen dauern an, hieß es. (dpa/jW)