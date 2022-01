MV-Werften fordern Zugeständnisse der Politik

Wismar. In den festgefahrenen Verhandlungen über die Zukunft der MV-Werften sieht der Eigentümer des Werftenverbundes den Bund am Zug. Der Präsident von Genting Hongkong, Colin Au, und der Geschäftsführer der Werftengruppe, Carsten Haake, äußerten am Sonntag Unverständnis über das Vorgehen der Bundesregierung. Es sei eine ganze Branche samt Zulieferern im In- und Ausland bedroht. Die Bundesregierung diskutiert derzeit mit dem asiatischen Eigentümer über die Rettung der angeschlagenen MV-Werften mit mehr als 1.900 Arbeitsplätzen. Der Bund ist dem Vernehmen nach zu einem Rettungspaket bereit, fordert aber einen Eigenbeitrag des Eigentümers. (dpa/jW)