Stromnetz im Libanon zusammengebrochen

Beirut. Im Libanon ist am Sonnabend das komplette Stromnetz zusammengebrochen. Der staatliche Energiekonzern EDL macht regierungskritische Demonstranten verantwortlich. Alle Kraftwerke seien angehalten worden, teilte EDL mit. Zuvor hätten Demonstranten eine wichtige Verteilerstation gestürmt und dort die Technik beschädigt. Es gebe einen »Totalblackout im gesamten Territorium des Libanons«, erklärte der staatliche Stromversorger. In dem Land sind wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise stundenlange Stromausfälle ohnehin bereits an der Tagesordnung. (AFP/jW)