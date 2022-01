Schleppende »Normalisierung«

REUTERS/Mariya Gordeyeva Eingeschlagene Fensterscheibe bei einer Filiale der Sberbank in Almaty (9.1.2022)

Die Wiederherstellung von »Ruhe und Ordnung« in Kasachstan verläuft offenbar aus Sicht der Staatsmacht mühsamer als erwartet. Noch am Sonntag wurde zum Beispiel aus der südkasachischen Gebietshauptstadt Schymkent die Festnahme mehrerer hundert »Kämpfer« gemeldet. Damit nähert sich die Zahl der Inhaftierungen der Marke von 5.000. Aus einer Vorstadt von Almaty berichteten Anwohner noch am Samstag abend über mehrstündige Kämpfe zwischen Polizei, Militär und Aufständischen. Im Zentrum von Almaty gab es offenbar eine zweite Runde von Plünderungen in Geschäften, die von ihren Eigentümern verlassen worden waren. Die Polizei sei nicht eingeschritten. Die Lage in der Landeshauptstadt Nur-Sultan im Norden war dagegen anscheinend ruhig.

Für eine weiterhin instabile Situation spricht auch eine Reihe indirekter Indizien. Der russische Botschafter in Kasachstan sagte der Agentur TASS, die lokalen Behörden hätten »erst verzögert« auf die Unruhen reagiert. Die russische Luftwaffe evakuierte am Sonntag eigene Staatsbürger mit Flugzeugen, die auf dem Hinweg Soldaten der OVKS-Friedenstruppe transportiert hatten. Der Flughafen von Almaty ist bis auf weiteres für den zivilen Verkehr gesperrt, ursprünglich sollte er an diesem Montag wieder geöffnet werden. Über den Umfang der Evakuierungsflüge gibt es derzeit keine konkreten Angaben.

Unterdessen hat sich aus seinem französischen Exil der kasachische Oligarch Muchtar Abljasow zu Wort gemeldet. In Interviews mit mehreren westlichen und »demokratischen« russischen Medien behauptete er, die Proteste in Kasachstan anzuleiten und ihnen die politische Stoßrichtung zu geben. Für die Ausschreitungen machte er im Sender Echo Moskwy von der Staatsmacht gedungene Kriminelle verantwortlich. Abljasow rief den Westen auf, Sanktionen gegen Kasachstan zu verhängen. Er lebt seit 2009 in Europa, erklärte sich aber jetzt bereit, als Chef einer »Übergangsregierung« nach Kasachstan zurückzukehren, wenn seine persönliche Sicherheit garantiert sei. Abljasow war in Kasachstan nach seiner Flucht in Abwesenheit wegen zahlreicher Delikte zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.