Massentests vor Olympia

cnsphoto via REUTERS

Nach Bekanntwerden von Coronafällen in der nordchinesischen Stadt Tianjin haben die Behörden am Sonntag die fast 14 Millionen Bewohner aufgerufen, zu Hause zu bleiben und Massentests angekündigt. Ein Lockdown wurde in der Stadt 150 Kilometer südöstlich von Beijing zunächst nicht veranlasst. Die Behörden wollen das Virus eindämmen, bevor im Februar die Olympischen Winterspiele in der Hauptstadt beginnen. So war beispielsweise im Dezember wegen einiger Fälle in der Stadt Xi'an ein Lockdown verhängt worden. (AFP/jW)