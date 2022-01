ECOWAS-Sondergipfel über Lage in Mali

Accra. Nach der Ankündigung eines neuen Fahrplans für den Übergang zu einer zivilen Regierung in Mali sind die Staats- und Regierungschefs Westafrikas zu einem Sondergipfel zusammengekommen. Bei dem Treffen am Sonntag in der ghanaischen Hauptstadt Accra beriet die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) über neue Sanktionen gegen den Sahelstaat wegen möglicherweise verzögerter Wahlen. Die ECOWAS fordert, dass der geplante Wahltermin im Februar eingehalten werden soll. Die Junta erklärte jedoch, sie werde erst nach einer landesweiten Konferenz einen Wahltermin festlegen, da eine friedliche Abstimmung wichtiger sei als eine schnelle Wahl. Dem Treffen am Sonntag gingen monatelange Spannungen über den Zeitplan für die Wiederherstellung einer zivilen Regierung voraus. (AFP/jW)