Gespräche unter Realisten

Bei den Gesprächen in Genf werden Biden und Putin nicht dabei sein (30.12.2021)

Vor den bilateralen Verhandlungen zwischen Russland und den USA an diesem Montag in Genf haben beide Seiten deutlich gemacht, dass sie keine große Annäherung erwarten. Bei dem Treffen dürfte es unter anderem um Fragen der NATO-Erweiterung oder auch um Militärmanöver und die Raketenstationierung im Osten Europas gehen.

Russlands Vizeaußenminister Sergej Rjabkow erklärte, man habe »realistische« Erwartungen an die Gespräche. »Nach den Signalen, die wir in den vergangenen Tagen aus Washington und Brüssel vernommen haben, wäre es wohl naiv, einen Fortschritt – erst recht einen schnellen – vorauszusetzen«, sagte der 61jährige der Nachrichtenagentur Interfax am Sonntag. Gleichzeitig forderte er erneut verbindliche Sicherheitsvereinbarungen mit der NATO. »Wir brauchen Garantien über eine Nichterweiterung.«

Bezüglich der Erwartungen der anderen Seite zitierten Medien einen namentlich nicht genannten »ranghohen US-Beamten«. Der hatte bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten ebenfalls erklärt, Washington gehe »mit Realismus und nicht mit Optimismus« in die Gespräche. Mit Blick auf die russische Forderung nach einem Verzicht auf eine NATO-Osterweiterung sagte der US-Regierungsvertreter, nicht Moskau entscheide, wer dem Militärbündnis beitrete. Bei dem Treffen in Genf handele es sich um »Sondierungsgespräche«. Feste Zusagen werde es nicht geben.

Für die Woche ist ein Beratungsmarathon angesagt: Für den Mittwoch ist eine Sitzung des NATO-Russland-Rates in Brüssel angesetzt – die erste seit zweieinhalb Jahren. Am Donnerstag sollen in Wien Gespräche im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) folgen.

Eine erste Zusammenkunft war bereits für den Sonntag abend geplant. Das sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, laut der russischen Nachrichtenagentur TASS. Es sollten Gespräche in einem »engen Rahmen« werden, so Sacharowa.