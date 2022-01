Ukraine: Fackelmarsch mit tausend Teilnehmern

Simferopol. Am vergangenen Sonnabend haben Faschisten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew einen Fackelmarsch zu Ehren des Nazikollaborateurs Stepan Bandera abgehalten. Das habe der ganzen Welt gezeigt, »dass der Nationalsozialismus in der Ukraine eine Realität ist und die zivilisierte Entwicklung des Landes ohne Entnazifizierung nicht möglich sein wird«, sagte der Ministerpräsident der russischen Krimrepublik, Sergej Aksjonow, laut Nachrichtenagentur TASS. Der Aufzug von rund 1.000 Teilnehmenden endete demnach in der Nähe des Büros des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. (jW)