Weniger Markt

Zu jW vom 3.1.: »Hungern für die Profite«

Ich verstehe den Reflex, zu kritisieren, dass höhere Preise für einige Lebensmittel Menschen mit niedrigen Einkommen vor größere Probleme stellen als die Mittel- und Oberschicht. Andererseits klingt manch linker Kritiker dann so wie ein Unternehmenssprecher der Lebensmittelindustrie. Denn genau so argumentieren die auch. Natürlich ist deren Motivation eine andere. Nur, zu verlangen, dass Lebensmittel möglichst billig sein sollen, damit sich auch die Ärmsten alles leisten können sollen, ist ungefähr so wie zu fordern, dass Bahngewerkschaften bloß keine guten Tarifabschlüsse erzielen sollen, weil die zu höheren Kosten für die Bahn führen, was zu höheren Fahrpreisen führt, was einkommensschwache Menschen überproportional stark belastet. PS: Das Argument, statt die Preise zu erhöhen, lieber den Niedriglohnsektor zurückzudrängen und die Sozialleistungen zu erhöhen (was sowieso gemacht werden sollte), weil Einkommensschwache dann von sich aus zu teureren und (theoretisch) qualitativ höherwertigeren Lebensmitteln greifen würden, halte ich für hochgradig naiv. Ein ganz großer Teil greift automatisch zum Billigsten, auch Leute, die es sich leisten könnten, mehr auszugeben, weil ihnen schlicht egal ist, wie das Lebensmittel erzeugt wird (…). Das Ganze dann nicht dem Markt zu überlassen (nach dem Motto: soll doch jeder das Fleisch kaufen, was er möchte) und in die Preisgestaltung einzugreifen, halte ich für gut.

Ralf Schuster, Gießen

Mehr Lenkung

Zu jW vom 6.1.: »Der Preis der Ökologie«

Die Mär, dass Sozialismus gleich leere Regale bedeutet, wird hier offenbar umgedeutet zur Tugend, dass Kommunismus gleich leere Regale bedeuten soll. Wenn man möchte, dass alle den Kapitalismus behalten wollen, muss man genau diese Idee verbreiten. Inhaltlich ist es aber falsch. Richtig ist: Die derzeit vorhandene, auf fossiler Energie fußende Industrie muss verschwinden. Richtig ist aber auch, dass der Aufbau einer neuen, klimaneutralen Industrie technisch möglich ist. Das heißt nicht, dass wir auf allen Rohstoffabbau verzichten können, aber während der Bau einer Mine lokal ein Ökosystem zerstört, bedroht der Klimawandel weltweit alle, das ist ein Unterschied. Wir brauchen keine Deindustrialisierung, sondern eine neue Industrialisierung. Der Verzicht entsteht, wenn diese marktwirtschaftlich organisiert wird. Denn dann müssen den Investoren so hohe Gewinne in Aussicht gestellt werden, dass sie sogar mehr Rendite erwarten als bei alternativen Investitionen. Das geht nur, wenn die Rendite später vom Verbraucher abgeschöpft wird, der dann auf andere Dinge verzichten muss. Das politisch zu gewährleisten, ist der »grüne Kapitalismus«. Eine staatliche Lenkung der Investitionstätigkeit (d. h. ein sozialistisches Element) würde den Umbau der Industrie viel einfacher machen und mehr Wohlstand und weniger Verzicht bedeuten.

Hagen Radtke, Rostock

Konsequent links

Zu jW vom 6.1.: »Rebellisch regieren«

Im Strategiepapier der Linksjugend heißt es, es könne »im Sinne eines rebellischen Regierens« sinnvoll sein, »Kämpfe um konkrete Reformprojekte auch in Koalitionsverhandlungen und in Form von Regierungsbeteiligungen zu führen«. Auch die von führenden Linken wiederholt gemachte Aussage, Veränderungen gingen vielleicht nicht so schnell wie gewünscht, sie müssten nur in die richtige Richtung gehen, stößt in dieses Horn. Die Erfahrungen der Französischen Kommunistischen Partei (PCF) in der Mitterrand-Regierung belegen, dass »konkrete Reformprojekte« nichts nutzten, da sie vom »sozialistischen« Koalitionspartner mit Gegenmaßnahmen konterkariert wurden. Erforderlich ist eine durchgängige Ausrichtung von Regierungshandeln an Frieden und Abrüstung, sozialer Gerechtigkeit, Ökologie und Gleichberechtigung. Ansonsten wenden sich Wähler, die eine linke Partei einst unterstützten, enttäuscht ab, wie es der Absturz des PCF nach der Regierungsbeteiligung zeigte. »Die strategische Kernaufgabe der Linken besteht darin, zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse beizutragen«, heißt es im Parteiprogramm. »Konkrete Reformprojekte« leisten das nicht, eine Regierungsbeteiligung ist deshalb erst sinnvoll, wenn die Stärke der eigenen Position das hergibt. Zumal der jämmerliche Auftritt der Partei Die Linke nach den Regierungsverhandlungen zum Berliner Senat mit dem Verrat des Volksbegehrens so gar nichts Rebellisches hatte.

Christian Bernhard, Lübeck

Mehr Selbstbewusstsein

Zu jW vom 7.1.: »Etikettenschwindel mit Marx«

Der zitierte Artikel ist Etikettenschwindel, und zwar übler. Mit Marx hat das nichts zu tun. Dafür alles mit Wulf Gallert. Und das ist doch interessant zu wissen: (…) Dieses komplette Nichtverstehen des Marxismus als Methode der Gesellschaftsanalyse ist die theoretische Grundausstattung eines Mannes, der seit langen Jahren an der Spitze der PDS und Linken in Sachsen-Anhalt steht, dort einmal Ministerpräsident werden wollte und, als er seine Partei von 30 auf zehn Prozent der Stimmen geführt hatte, von eben dieser mit der Vizepräsidentschaft im Parlament belohnt wurde. Wer Gallert und seine Linie mag, soll mit ihm sein Glück finden. Wer allerdings nach einer Linie für eine erfolgreichere linke Politik sucht, ist mit ihm auf dem Holzweg. Erst Klasseninteressen identifizierende, Eigentumsverhältnisse beschreibende, politische Akteure in ihrer historischen Gebundenheit benennende, den herrschenden Machtblock erkennbar machende Analyse und eine Prioritäten setzende politische Strategie und Taktik – das ist es, was zu leisten wäre. Das aber verlangt politisches Selbstbewusstsein und noch einmal Selbstbewusstsein – was mit echtem Marx-Studium (…) durchaus zu erreichen wäre. Nicht erreichbar freilich ist es mit dem ständigen Schielen nach Anerkennung durch die Mächtigen (…). Wäre Marx so gewesen, würde ihn niemand kennen, denn er hätte keinerlei Bedeutung erlangt.

Wolfram Adolphi, Potsdam