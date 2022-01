Verlässliche Kooperation

Xinhua/imago images Sind sich einig, was die Absichten der USA angeht: Chinas Außenminister Wang zu Gast bei Eritreas Präsident Afwerki (5.1.2022)

China weitet seine Aktivitäten am Horn von Afrika aus und wird erstmals einen Sondergesandten für die Region ernennen. Das gab Außenminister Wang Yi am Rande seiner jüngsten, am Freitag zu Ende gegangenen Afrikareise bekannt. Wang war wie in jedem Januar mit einem Besuch mehrerer afrikanischer Länder in das neue Jahr gestartet. Chinas Außenminister tun das seit 1991 ausnahmslos, was auf dem Kontinent als Symbol einer verlässlichen Kooperation verstanden und gewürdigt wird. Dieses Jahr führte Wangs Reiseroute nach Eritrea, Kenia und auf die Komoren.

Einen wichtigen Stellenwert nahm bei Wangs Gesprächen in Eritrea und in Kenia der Konflikt in Äthiopien ein. Dort führt die Regierung mit Unterstützung Eritreas Krieg gegen Aufständische aus der nordäthiopischen Region Tigray, die bis 2019 faktisch das Land regiert hatten. Chinas Befassung mit dem Konflikt ist insofern bemerkenswert, als sich Beijing auf dem afrikanischen Kontinent in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend auf den Ausbau der Wirtschaftskooperation konzentriert hat. Diplomatische Maßnahmen traten demgegenüber in den Hintergrund. Das könnte sich nun ändern.

Wang hatte schon Anfang Dezember die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba besucht und der Regierung Unterstützung gegen eine »Einmischung in Äthiopiens innere Angelegenheiten« zugesagt. Dies bezog sich darauf, dass sich USA und EU im Äthiopien-Konflikt gegen Addis Abeba positionieren und der Regierung sogar mit Sanktionen drohen. Bei seinem aktuellen Besuch stärkte Wang auch Eritrea den Rücken, beide Seiten unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung gegen »hegemoniale Einmischung«. Die USA hatten im November neue Sanktionen gegen Eritrea verhängt. Eric Olander, Herausgeber des Webportals The China Africa Project, stuft Beijings Positionierung auf seiten von Äthiopien und Eritrea als »Teil eines großen Vorstoßes« ein, »Länder gegen den Gebrauch von Sanktionen zusammenzuführen«.

Auch in Kenia sprach sich Wang implizit gegen westliche Einmischung aus. Dort hatte die größte Tageszeitung des Landes, die Daily Nation, schon vorab getitelt, der chinesische Außenminister komme »mit einer Botschaft gegen den Westen«. Das Blatt fasste damit ein Statement des chinesischen Außenministeriums vor Wangs Reise zusammen, China und die Staaten Afrikas kämpften nicht nur gemeinsam »gegen Hegemonialstreben«, sie stünden auch bei der »Verteidigung internationaler Fairness und Gerechtigkeit« zusammen. Wang äußerte am Donnerstag in Nairobi, die Staaten Ostafrikas sollten, frei vom »geopolitischen Spiel der großen Mächte«, »das Schicksal der Region fest in ihre eigenen Hände nehmen«. Konkret schlug er eine umfassende Friedenskonferenz der Staaten am Horn von Afrika vor.

Mit dem neuen Sondergesandten für die strategische Region, dessen Ernennung Wang in Kenia ankündigte, könnte Beijing selbst stärker in den dortigen Konflikten zu vermitteln suchen. In Dschibuti, das an Äthiopien, Eritrea und Somalia grenzt, unterhält China seinen bislang einzigen Militärstützpunkt im Ausland, eine Marinebasis.

Wang schloss seine Afrikareise mit einem Besuch auf den Komoren ab. Der zwischen Mosambik und dem Norden Madagaskars gelegene Inselstaat gewinnt mit der Verschärfung der Mächtekonkurrenz im Indischen Ozean an Bedeutung. Ausdruck dieser Verschärfung sind gesteigerte Marineaktivitäten der westlichen Länder im Indischen Ozean, aber etwa auch der Bau indischer Militäranlagen auf Agalega, zwei zu Mauritius gehörenden kleinen Inseln nordöstlich von Madagaskar. Wang wiederum hat angekündigt, auf der Heimreise von den Komoren in zwei weiteren Inselstaaten im Indischen Ozean Station machen zu wollen – auf den Malediven und in Sri Lanka.