Gerade noch Zeit für Notfälle

imago images/Andre Lenthe Pflegekräfte wollen die Gefährdung der Patienten aufgrund von Personalmangel nicht mehr verantworten

An der Klinik für Intensivmedizin des Hamburger Universitätsklinikums (UKE), in der mehrere Intensivstationen gebündelt sind, geht der Kampf des Pflegepersonals für bessere Arbeitsbedingungen weiter. Bereits am 14. Dezember hatte das Personal erklärt, bis Jahresende nicht mehr, wie bisher üblich, aus dem »Dienstfrei« bei Bedarf einzuspringen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Mit einem Schreiben an den Vorstand des UKE vom 30. Dezember, das junge Welt vorliegt, haben die Pflegekräfte angekündigt, diesen »Dienst nach Vorschrift« bis zum 31. Januar zu verlängern.

Seit August habe das Pflegepersonal der Klinik für Intensivmedizin in mehreren Briefen und diversen Mitarbeiterbesprechungen »über unsere augenblickliche Situation« informiert, heißt es in dem Brief. Und weiter: »Leider mussten wir feststellen, dass sämtliche Gespräche, welche eine Verbesserung herbeiführen sollen, keine für uns ersichtlichen Auswirkungen oder erkennbare Ziele, haben.« Das Anliegen des Personals, auf den Intensivstationen eine »reale 1:2-Betreuung« zur adäquaten Versorgung der Patientinnen und Patienten und Entlastung des Personals zu erreichen, werde vom Vorstand »nur unzureichend unterstützt«.

Schon im Schreiben vom 14. Dezember hatte das Personal der Intensivstationen erklärt, nicht länger warten zu können. Die Pflegenden fordern eine Entlastungsvereinbarung, mit der ein Personalschlüssel für verbindlich erklärt wird, wie ihn die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung seit Februar 2021 gesetzlich vorschreibt. Die Verordnung legt für Intensivstationen einen Schlüssel von einer Pflegekraft für höchstens zwei Patienten fest. Tatsächlich wird diese Regel in deutschen Krankenhäusern regelmäßig unterlaufen, auch im UKE, wo sich aktuell eine Intensivpflegekraft um 2,5 bis 3 Patienten kümmert.

»Wir fühlen uns hingehalten«, erklärte eine Pflegekraft der Klinik für Intensivmedizin am Donnerstag im Gespräch mit jW. In Besprechungen werde zwar Verständnis für die Lage des Personals signalisiert, aber nichts Konkretes zugesagt. Das sei ein »Rumgeeiere« der Klinikleitung, es habe sich in den letzten Wochen im Grunde nichts getan. Ein Personalschlüssel von 2,5 Patienten auf eine Pflegekraft bedeute eine psychische und physische Überlastung für die Pflegenden und ein zusätzliches Risiko für die Patienten, denen man nicht allen gerecht werden könne. »Wenn man es drastisch ausdrücken will, dann ist die Lage in manchen Bereichen der Intensivstationen momentan so, dass man sagen kann: Der fitteste Patient verliert, weil man ihn am wenigsten sieht«, sagte die Pflegekraft.

Mit der Weigerung, aus dem »Dienstfrei« einzuspringen, führe man nicht etwa einen Aufstand durch, sondern reklamiere nur ein Recht für sich und schütze die eigene Gesundheit. Beim Kampf des Personals sei eine bessere Bezahlung nur ein sekundäres Ziel. »Wenn man mein bisheriges Brutto­gehalt zum Nettogehalt umwandelt, nützt mir das nichts, wenn die Arbeitsbedingungen unverändert sind«, so die Pflegekraft. Wegen der miesen Bedingungen hätten in den vergangenen Jahren Tausende Pflegekräfte dem Beruf den Rücken gekehrt: »Ich bin mir sicher, dass manche Kollegen in ein paar Monaten nicht mehr da sind.«

Unterstützung für die Intensivpfleger und -schwestern im UKE kommt von Deniz Celik, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke in der Bürgerschaft. »Seit Jahren gibt es im UKE einen eklatanten Personalmangel, der sich in der Pandemie noch weiter verschärft hat. Die Pflegekräfte sind am Ende ihrer Kräfte, und sie wollen zu Recht die Gefährdung der Patientinnen und Patienten aufgrund des Personalmangels nicht mehr verantworten«, erklärte Celik am Donnerstag gegenüber jW. Deshalb sei die Weigerung, an freien Tagen einzuspringen, um so ein Signal zu setzen, »mehr als verständlich«. Der Hamburger Senat habe seit Beginn der Pandemie »absolut nichts unternommen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern«. Er habe »deshalb zu verantworten, dass immer mehr Pflegekräfte den Beruf aufgeben und dadurch mitten in der Pandemie die Intensivkapazitäten weiter sinken«. Die Linke verlange vom Senat, das städtische UKE anzuweisen, »endlich eine Entlastungsvereinbarung mit den Beschäftigten auf den Weg zu bringen«.