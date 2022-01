Kämpfe in Almaty

Valery Sharifulin/TASS/dpa Truppen der »Antiterroroperation« am Donnerstag in Alamaty

Auch am Freitag hielten die Ausschreitungen und Zusammenstöße von Einsatzkräften mit Demonstranten in Kasachstan an. In der größten Stadt des Landes, Almaty, seien um den zentralen Platz der Republik Autos ohne Plaketten unterwegs, es werde geschossen, wie ein Reporter der russischen Agentur TASS berichtete. 100 Personen, die geplündert oder Verwaltungsgebäude angegriffen hätten, wurden laut Polizei in der Stadt verhaftet. Insgesamt seien über 3.000 Menschen festgenommen, 26 »Kriminelle« seien getötet worden. Es habe zudem 18 Tote unter den Einsatzkräften gegeben, hieß es am Morgen.

Nachdem Präsident Kassym-Schomart Tokajew zuvor noch erklärt hatte, dass die »verfassungsgemäße Ordnung in allen Regionen wiederhergestellt« sei, sagte er später in einer Fernsehansprache, dass eine »Antiterroroperation« im Gange sei. »Militante« würden weiterhin Verbrechen begehen, er habe den Strafverfolgungsbehörden den Auftrag gegeben, »ohne Vorwarnung zu schießen und zu töten«. Der Staatschef sprach von etwa 20.000 Kämpfern, die an den Unruhen in Almaty beteiligt seien.

Unterdessen hat der nach Paris geflohene frühere Banker, Muchtar Abliasow, sich zum Anführer der Opposition und Proteste erklärt. Der in Kasachstan wegen Mordes und Veruntreuung Verurteilte sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, er konsultiere jeden Tag mit den Demonstranten in Almaty. Er habe vom Westen kein Geld für die Koordination der Proteste erhalten, so Abliasow, aber er rufe die Staaten des Westens auf, sich in Kasachstan einzumischen, damit es keine Annäherung zwischen dem Land und Russland gebe.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich derweil sowohl mit Tokajew als auch den anderen Vertretern der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) über die Lage in Kasachstan verständigt, wie sein Sprecher Dmitri Peskow laut Nachrichtenagentur Interfax sagte. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es, dass die OVKS-Friedenstruppen gemeinsam mit kasachischen Einsatzkräften den Flughafen in Almaty wieder unter ihre Kontrolle gebracht hätten. Es wurde betont, dass die OVKS nicht an den Auseinandersetzungen beteiligt sei. 2.500 Soldaten des Bündnisses würden die kasachischen Einsatzkräfte unterstützen.